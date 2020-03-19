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Capotamento

Ambulância se envolve em acidente na Leitão da Silva, em Vitória

Veículo voltava do atendimento de uma vítima de feminicídio em Maria Ortiz. Ambulância ultrapassou sinal vermelho e bateu em caminhonete, segundo motorista

Publicado em 18 de Março de 2020 às 22:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 22:52
Ao ser atingida pela ambulância, caminhonete capotou na Avenida Leitão da Silva Crédito: Daniel Pasti
Uma ambulância do Samu se envolveu em um acidente na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, na noite desta terça-feira (18). O veículo colidiu com uma caminhonete que acabou capotando no local. Ninguém ficou ferido. 
Segundo a Guarda Municipal, o acidente aconteceu no cruzamento entre a Avenida Maruípe com a Leitão da Silva, por volta das 20h50.  A ambulância voltava do atendimento de um feminicídio no bairro Maria Ortiz e transportava um bebê, filho da vítima, para o Pronto Atendimento da Praia do Suá.
Ambulância voltava do atendimento de um feminicídio em Maria Ortiz Crédito: Daniel Pasti
De acordo com o motorista da caminhonete, Rafael Teixeira, 30, a ambulância cruzou a avenida no sinal vermelho: "Vim descendo a Avenida Maruípe com sinal aberto, a ambulância vinha com sinal sonoro desligado, cruzou a preferencial e bateu em mim. Já capotei logo em seguida", contou. 
Uma faixa da Avenida Maruípe e uma da Leitão da Silva ficaram interditadas. Segundo a Guarda Municipal, ninguém ficou ferido. 

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