Ambulância se envolve em acidente na Leitão da Silva, em Vitória

Ao ser atingida pela ambulância, caminhonete capotou na Avenida Leitão da Silva Crédito: Daniel Pasti

Uma ambulância do Samu se envolveu em um acidente na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, na noite desta terça-feira (18). O veículo colidiu com uma caminhonete que acabou capotando no local. Ninguém ficou ferido.

Segundo a Guarda Municipal, o acidente aconteceu no cruzamento entre a Avenida Maruípe com a Leitão da Silva, por volta das 20h50. A ambulância voltava do atendimento de um feminicídio no bairro Maria Ortiz e transportava um bebê, filho da vítima, para o Pronto Atendimento da Praia do Suá.

Ambulância voltava do atendimento de um feminicídio em Maria Ortiz Crédito: Daniel Pasti

De acordo com o motorista da caminhonete, Rafael Teixeira, 30, a ambulância cruzou a avenida no sinal vermelho: "Vim descendo a Avenida Maruípe com sinal aberto, a ambulância vinha com sinal sonoro desligado, cruzou a preferencial e bateu em mim. Já capotei logo em seguida", contou.