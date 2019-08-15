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Tráfico de drogas

Líder de gangue perigosa de Central Carapina é preso na Serra

Maike de Souza estava foragido desde junho deste ano, quando fugiu da cadeia. Ele é suspeito de provocar vários tiroteios no bairro

Publicado em 15 de Agosto de 2019 às 13:46

Aramylle Bastos Locatelli

Aramylle Bastos Locatelli

Publicado em 

15 ago 2019 às 13:46
Maike Renderson Nunes Barboza de Souza, de 25 anos Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Moradores de Central Carapina, na Serra, que nos últimos dias conviveram com uma série de tiroteios, vão finalmente ter um pouco mais de paz. A polícia prendeu um dos chefes do tráfico do bairro, que é suspeito de atirar contra policias e causar terror na população. Maike Renderson Nunes Barboza de Souza, 25 anos, estava preso por homicídio, mas fugiu da prisão em junho deste ano. Ele foi recapturado na última quinta-feira (8).
Maike foi preso pela primeira vez em abril de 2013 por homicídio. Porém, em junho deste ano, enquanto cumpria regime semiaberto, ele fugiu.
> A morte do filho, a busca pela vingança e o fim com assassinato na Serra
De acordo com o titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra (DHPP), Rodrigo Sandi Mori, Mike é um dos líderes da gangue da Vala, em Central Carapina. Ele foi preso durante uma operação no bairro, em uma região de intenso tráfico de drogas. 
Ao ver a polícia, ele tentou fugir, entrou no meio do mato, pulou em várias residências, mas conseguimos prendê-lo quando saía de uma casa
Rodrigo Sandi Mori, delegado
Segundo a polícia, durante o período que Maike estava foragido, houve um aumento no número de tiroteios na região, principalmente de confrontos entre as gangues da Vala e Favelinha pelo domínio do tráfico.   
Em um destes confrontos, no dia 2 de agosto, uma viatura da polícia militar foi atingida. Vídeos e áudios (confira abaixo) do tiroteio, ameaçando os militares, foram divulgados pelas gangues por mensagens de um aplicativo. Porém, de acordo com o delegado, isso não amedronta a polícia.
"Isso não nos intimida. Vamos continuar combatendo a criminalidade de forma firme e eficaz, visando maior tranquilidade em Central Carapina", declarou.
Delegado Rodrigo Sandi Mori realizou a prisão de Mike na última semana Crédito: Fernando Madeira
O ÁUDIO DO TIROTEIO
Confronto entre gangues que disputam domínio do tráfico em Central Carapina, na Serra
 
 
VÍDEO
A polícia informou que após a prisão de Mike, os tiroteios pararam no bairro. Não há registros de confrontos desde a última semana. "Ele é líder de uma das gangues mais perigosas da região, fortemente armada, e que estava em constante confronto com a região da Favelinha. Desde que ele foi recapturado, os tiroteios pararam e isso trouxe mais tranquilidade para a população", finalizou Sandi Mori. 
 > Presos traficantes que feriram inocentes em ataques na Serra

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