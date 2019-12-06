Tiroteio assusta alunos e moradores de Central Carapina, na Serra

Crianças passam momentos de pânico em escola da Serra Crédito: Carlos Alberto Silva

Um tiroteio assustou moradores de Central Carapina, na Serra , no meio da manhã desta sexta-feira (06). A troca de tiros foi na rua principal do bairro, próximo a uma escola de ensino fundamental e um Cmei, onde estudam crianças de até 6 anos de idade. A repórter de A Gazeta Vilmara Fernandes fazia uma reportagem no Cmei quando os tiros começaram.

Ela afirma que, em minutos, os pais chegaram ao local para buscar os filhos. Mais de 160 crianças estavam na escola. Em meia hora, todas as crianças foram retiradas do local. A informação inicial é de que um homem teria sido assassinado. A identidade dele não foi confirmada, mas há alguns meses o mesmo rapaz teria sido vítima de outra troca de tiros.

A equipe de reportagem chegou a ficar presa na escola por alguns minutos, mas conseguiu deixar o Cmei em segurança. O comércio local também fechou as portas após o ocorrido.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima do tiroteio deu entrada na Upa de Central Carapina, no município. Os médicos acionaram a equipe, pois o homem deu entrada ferido por disparos de arma de fogo, mas ao chegar na unidade de saúde, a PM recebeu a informação de que a vítima estava morta.

A PM destacou ainda que ninguém soube informar a autoria e motivação do crime. O caso foi encaminhado a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).