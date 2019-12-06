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Violência

Tiroteio assusta alunos e moradores de Central Carapina, na Serra

Mais de 160 crianças estavam na escola no momento do tiroteio. Um homem teria sido assassinado na troca de tiros que aconteceu a poucos metros de dias escolas do bairro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2019 às 12:41

Publicado em 06 de Dezembro de 2019 às 12:41

Crianças passam momentos de pânico em escola da Serra  Crédito: Carlos Alberto Silva
Um tiroteio assustou moradores de Central Carapina, na Serra, no meio da manhã desta sexta-feira (06). A troca de tiros foi na rua principal do bairro, próximo a uma escola de ensino fundamental e um Cmei, onde estudam crianças de até 6 anos de idade. A repórter de A Gazeta Vilmara Fernandes fazia uma reportagem no Cmei quando os tiros começaram.

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Ela afirma que, em minutos, os pais chegaram ao local para buscar os filhos. Mais de 160 crianças estavam na escola. Em meia hora, todas as crianças foram retiradas do local. A informação inicial é de que um homem teria sido assassinado. A identidade dele não foi confirmada, mas há alguns meses o mesmo rapaz teria sido vítima de outra troca de tiros.
A equipe de reportagem chegou a ficar presa na escola por alguns minutos, mas conseguiu deixar o Cmei em segurança. O comércio local também fechou as portas após o ocorrido.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima do tiroteio deu entrada na Upa de Central Carapina, no município. Os médicos acionaram a equipe, pois o homem deu entrada ferido por disparos de arma de fogo, mas ao chegar na unidade de saúde, a PM recebeu a informação de que a vítima estava morta. 
A PM destacou ainda que ninguém soube informar a autoria e motivação do crime. O caso foi encaminhado a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). 
Moradores chegaram a dizer que havia um toque de recolher no bairro após o crime, mas a polícia nega que o comércio foi obrigado a fechar as portas depois do assassinato. 

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