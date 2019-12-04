Após invasão e agressão, Prefeitura da Serra vai aumentar muro de escola

O crime aconteceu na manhã desta terça-feira (3). Além de agredir o adolescente, os homens ainda saíram dando tiros para o alto pelas ruas do bairro. Apesar da violência, ninguém foi baleado e o aluno agredido foi socorrido pelo Samu. A Prefeitura também frisou que não houve disparos de arma de fogo dentro da escola. No entanto, um boletim de ocorrência foi registrado.