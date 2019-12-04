Após invasão e agressão, Prefeitura da Serra vai aumentar muro de escola

Após dois homens invadirem uma escola Valeria Maria Miranda, em Vila Nova de Colares, na Serra, e agredirem um aluno, a Prefeitura da Serra afirma que vai aumentar o muro da instituição para impedir que ações como essa se repitam. As obras devem começar em caráter imediato.
O crime aconteceu na manhã desta terça-feira (3). Além de agredir o adolescente, os homens ainda saíram dando tiros para o alto pelas ruas do bairro. Apesar da violência, ninguém foi baleado e o aluno agredido foi socorrido pelo Samu. A Prefeitura também frisou que não houve disparos de arma de fogo dentro da escola. No entanto, um boletim de ocorrência foi registrado.
O secretário de Educação da Serra, Gelson Junqui, falou sobre a decisão de aumentar o muro de proteção do local. Segundo ele, o planejamento da obra deve ser iniciado nesta quarta-feira (4). Até o momento, nenhum suspeito foi preso.
"Visa aumentar a segurança para que seja dificultado esse acesso de pessoas estranhas ao convívio escolar via uma ação de pular o muro"
Com informações do G1 ES