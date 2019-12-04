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Negociações

Greve dos rodoviários no ES: há clima de acordo, diz procuradora

Motoristas e cobradores de ônibus se reuniram, na manhã desta quarta-feira (4), com sindicato patronal das empresas de transporte público. Segundo a procuradora  do Trabalho, Maria de Lourdes Hora Rocha, há possibilidade de conciliação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2019 às 10:51

Publicado em 04 de Dezembro de 2019 às 10:51

Reunião do sindirodoviarios com representantes das empresas de ônibus no Ministério Público do Trabalho Crédito: Carlos Alberto
Rodoviários e patrões fizeram, na manhã desta quarta-feira (4), mais uma reunião de negociação no Ministério Público do Trabalho (MPT). Representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários) e do Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) não quiseram falar com a imprensa na saída da reunião, mas a procuradora do Trabalho Maria de Lourdes Hora Rocha, que mediou o encontro, afirmou para A Gazeta que há um clima de acordo.

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"Há um clima de acordo entre as partes. Isso tem sido trabalhado com todos nós. Nós todos estamos nesse empenho da conciliação, do acordo. Os trabalhadores e os empregadores também", afirmou a procuradora.
O Sindirodoviários convocou, para esta quarta-feira, duas assembleias  uma pela manhã e uma à tarde  para debater com a categoria o que foi discutido nas reuniões e decidir se entra ou não em greve.
Ao todo, foram três dias de negociações, definidos em audiência de conciliação realizada no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) do Espírito Santo, na última sexta-feira (29). Participam das reuniões, representantes do Sindirodoviários e do GVBus. Outra reunião, desta vez definitiva, para definir se haverá ou não acordo entre rodoviários e patrões, está marcada para 17h desta quarta-feira,
Inicialmente, a paralisação estava prevista para começar nesta segunda-feira (2), conforme edital publicado no último dia 28 de novembro. Após a audiência de conciliação da semana passada, porém, a paralisação foi suspensa para que ocorressem esses três dias de negociação.

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