Greve dos rodoviários no ES: há clima de acordo, diz procuradora

Reunião do sindirodoviarios com representantes das empresas de ônibus no Ministério Público do Trabalho Crédito: Carlos Alberto

Rodoviários e patrões fizeram, na manhã desta quarta-feira (4), mais uma reunião de negociação no Ministério Público do Trabalho (MPT). Representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários) e do Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) não quiseram falar com a imprensa na saída da reunião, mas a procuradora do Trabalho Maria de Lourdes Hora Rocha, que mediou o encontro, afirmou para A Gazeta que há um clima de acordo.

Veja Também Ônibus na Grande Vitória: entenda como ficou a greve

"Há um clima de acordo entre as partes. Isso tem sido trabalhado com todos nós. Nós todos estamos nesse empenho da conciliação, do acordo. Os trabalhadores e os empregadores também", afirmou a procuradora.

O Sindirodoviários convocou, para esta quarta-feira, duas assembleias  uma pela manhã e uma à tarde  para debater com a categoria o que foi discutido nas reuniões e decidir se entra ou não em greve.

Ao todo, foram três dias de negociações, definidos em audiência de conciliação realizada no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) do Espírito Santo, na última sexta-feira (29). Participam das reuniões, representantes do Sindirodoviários e do GVBus. Outra reunião, desta vez definitiva, para definir se haverá ou não acordo entre rodoviários e patrões, está marcada para 17h desta quarta-feira,