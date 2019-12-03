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Vila Nova de Colares

Homens armados invadem escola, agridem aluno e atiram pela rua, na Serra

Após pular o muro do colégio, os criminosos agrediram um aluno a socos. Depois, fugiram pelas ruas do bairro Vila Nova de Colares atirando. Ninguém foi baleado. O aluno agredido foi socorrido pelo Samu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2019 às 18:14

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 18:14

Criminosos armados invadem escola, agridem aluno e atiram por rua da Serra Crédito: Reprodução
Dois criminosos armados invadiram a Escola Professora Valeria Maria Miranda, do bairro Vila Nova de Colares, na Serra, na manhã desta terça-feira (03). Após pular o muro do colégio, os bandidos agrediram um aluno a socos. Depois, fugiram pelas ruas do bairro atirando. Ninguém foi baleado. O aluno agredido foi socorrido pelo Samu.
De acordo com a Polícia Militar,  na manhã desta terça policiais foram acionados para averiguar uma denúncia de disparo de arma de fogo no bairro Vila Nova de Colares, Serra.
"No local, foi constatado que dois indivíduos armados entraram em uma escola do bairro e agrediram um aluno com socos. Ao saírem da escola, já em via pública, efetuaram disparos. Ninguém ficou ferido. O aluno agredido foi socorrido pelo Samu. Ninguém foi detido", afirmou a  PM, por nota.
Também procurada, a Prefeitura da Serra confirmou o caso por nota e afirmou que não houve disparo de arma dentro da escola. As aulas foram mantidas normalmente no período da tarde.
"Um rapaz pulou o muro da unidade de ensino para agredir um aluno, que foi logo socorrido. O Samu foi acionado pela escola e fez o atendimento ao estudante. A polícia foi acionada pela Secretaria de Educação da Serra. As famílias do aluno agredido e do agressor foram contactadas e chamadas à escola. A Sedu lamenta o ocorrido e informa que todas as medidas serão tomadas", disse a nota. 

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