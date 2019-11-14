Tiroteio em escola deixa mulher morta e cinco feridos na Califórnia

Tiros foram disparados na Universidade de Santa Clarita, Califórnia, Estados Unidos Crédito: Reprodução

Um tiroteio em uma escola da cidade de Santa Clarita, no sul da Califórnia, nos Estados Unidos , deixou pelo menos uma mulher morta e outros cinco feridos, segundo informações do Departamento de Polícia de Los Angeles. O suspeito, segundo fontes da policia, foi ferido e está no hospital em custódia.

O departamento de polícia de Santa Clarita pediu, através das redes sociais, que as pessoas evitem a área da Saugus High School, local do tiroteio. A cidade fica a 40 quilômetros de Los Angeles.

Quatro vítimas foram levadas para o hospital Henry Mayo Newhall, sendo três homens (dois em estado grave) e uma mulher. A idade dos feridos não foi revelada. Pouco depois, o hospital confirmou a morte da mulher. Outras duas vítimas não tiveram os paradeiros divulgados.

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A polícia descreveu o suspeito como "um homem asiático de roupa preta visto pela última vez no local". Ele teria 15 anos e foi localizado após buscas nos arredores do colégio.

Alex Villanueva, xerife do condado onde o tiroteio ocorreu, disse a jornalistas que o suspeito era aluno da escola.