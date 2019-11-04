Jovem leva três tiros em frente a escola no Norte do ES

Depois de um final de semana violento, Linhares registrou uma tentativa de homicídio na manhã desta segunda-feira (4), por volta de 7h30. Um jovem, que não teve o nome informado, foi baleado em frente a uma escola, no bairro Interlagos. Ele foi socorrido e está internado em estado grave.
Segundo a Polícia Militar, a vítima andava por uma calçada quando um suspeito de bicicleta se aproximou e atirou. O jovem foi alvejado por três disparos de arma de fogo e ficou caído na rua, perto de uma escola municipal do bairro. Após balear o rapaz, o acusado fugiu.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima. O rapaz foi levado ao Hospital Geral de Linhares (HGL) e depois foi transferido para o Hospital Rio Doce, por conta da gravidade de seu estado de saúde. Buscas foram realizadas, mas nenhum suspeito foi localizado.