Ex-funcionário dos Correios é investigado por desviar encomendas no ES

Material desviado dos Correios para casa de ex-funcionário Crédito: Divulgação/PFES

Um ex-funcionário de uma empresa terceirizada que trabalhava no Centro de Distribuição dos Correios é investigado pela Polícia Federal por suspeita de desviar encomendas do órgão para a casa dele. Os detalhes do crime foram anunciados na manhã desta quarta-feira (4) durante a Operação Sobreposta.

As investigações foram iniciadas a partir de uma denúncia dos Correios, que identificou encomenda em que havia uma etiqueta sobreposta sobre o campo do destinatário com dados de um empregado de uma de suas empresas terceirizadas. Na época, o então funcionário trabalhava no Centro de Distribuição.

Neste período, ele extraviou ao menos 77 encomendas. Os trabalhos foram conduzidos pela Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio e ao Tráfico de Armas (Delepat). A operação contou com a participação de oito policiais federais.

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido no município da Serra. No endereço onde a ordem judicial foi cumprida, os policiais recuperaram alguns dos produtos desviados pelo ex-empregado, como celulares, notebook, espingardas de pressão e coldres.

Como o artifício usado para o desvio das encomendas era sobrepor etiqueta com dados do investigado, para que chegassem até a sua residência, a operação foi batizada de Sobreposta, já que uma etiqueta fraudada era sobreposta sobre uma etiqueta legítima.

CRIME INVESTIGADO