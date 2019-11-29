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Vitória

Agência dos Correios na Avenida Leitão da Silva é assaltada

O crime aconteceu na manhã desta sexta-feira (29). Agência ficou fechada por causa do assalto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2019 às 14:22

Publicado em 29 de Novembro de 2019 às 14:22

Loja dos Correios da Leitão da Silva, em Vitória, é assaltada Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A agência dos Correios, que fica na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, foi assaltada na manhã desta sexta-feira (29). O estabelecimento ficou fechado durante toda a manhã por causa do assalto. O crime aconteceu por volta das 10h. A Polícia Militar contou que dois homens deixaram uma moto na Reta da Penha e foram caminhando, vestidos com uma capa de chuva, até chegar na agência.
Loja dos Correios da Leitão da Silva, em Vitória, é assaltada Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Os criminosos levaram dinheiro do caixa, mas ainda não há informações sobre a quantidade. Ainda não há informações se os homens estavam armados. Por se tratar de uma área federal, os funcionários dos Correios esperavam a chegada da Polícia Federal para realizar a perícia e a investigação do caso.
Com informações do G1 ES e da TV Gazeta

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