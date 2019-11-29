Agência dos Correios na Avenida Leitão da Silva é assaltada

A agência dos Correios, que fica na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, foi assaltada na manhã desta sexta-feira (29). O estabelecimento ficou fechado durante toda a manhã por causa do assalto. O crime aconteceu por volta das 10h. A Polícia Militar contou que dois homens deixaram uma moto na Reta da Penha e foram caminhando, vestidos com uma capa de chuva, até chegar na agência.
Os criminosos levaram dinheiro do caixa, mas ainda não há informações sobre a quantidade. Ainda não há informações se os homens estavam armados. Por se tratar de uma área federal, os funcionários dos Correios esperavam a chegada da Polícia Federal para realizar a perícia e a investigação do caso.
Com informações do G1 ES e da TV Gazeta