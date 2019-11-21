Três homens são presos em assalto a agência dos Correios em Aracruz

A insegurança continua assustando moradores da região Norte do Estado. Criminosos armados assaltaram uma agência dos Correios localizada no Centro de Aracruz, na manhã desta quinta-feira (21). Três homens foram presos em flagrante. Não é a primeira vez que a agência é alvo de criminosos, em julho deste ano, dois homens armados roubaram o dinheiro do cofre e a quantia que estava no caixa do estabelecimento.
De acordo a Polícia Militar, equipes foram acionadas para verificar uma ocorrência de roubo em andamento. No local, os militares fizeram contato com funcionários e clientes que disseram que os assaltantes ainda estavam no interior do estabelecimento.
Após o trabalho de isolamento da área, os suspeitos acabaram se rendendo. Com eles, foram apreendidos um revólver de calibre 22 com seis munições e três aparelhos celulares danificados pelos próprios criminosos, quando os militares chegaram ao local. Também foi localizada uma mochila contendo todo o dinheiro que estava sendo roubado por eles, além de uma pistola falsa e um HD.
Os detidos foram levados para a Delegacia Regional de Aracruz e, posteriormente, encaminhados para a sede da Polícia Federal, em Vila Velha.
AGÊNCIA FECHADA
Após o assalto, a agência localizada no Centro de Aracruz foi fechada para realização de perícia e só será reaberta após autorização da área de Segurança Patrimonial. Ainda não há data prevista para o retorno das atividades na unidade.