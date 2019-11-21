Três homens são presos em assalto a agência dos Correios em Aracruz

Toda a área onde fica a agência dos Correios no Centro de Aracruz foi cercada pela Polícia Militar Crédito: Internauta

De acordo a Polícia Militar, equipes foram acionadas para verificar uma ocorrência de roubo em andamento. No local, os militares fizeram contato com funcionários e clientes que disseram que os assaltantes ainda estavam no interior do estabelecimento.

Após o trabalho de isolamento da área, os suspeitos acabaram se rendendo. Com eles, foram apreendidos um revólver de calibre 22 com seis munições e três aparelhos celulares danificados pelos próprios criminosos, quando os militares chegaram ao local. Também foi localizada uma mochila contendo todo o dinheiro que estava sendo roubado por eles, além de uma pistola falsa e um HD.

Com os suspeitos foram apreendidos um revólver, munição, celulares, dinheiro, além de um simulacro de uma pistola e um HD Crédito: Internauta

Os detidos foram levados para a Delegacia Regional de Aracruz e, posteriormente, encaminhados para a sede da Polícia Federal, em Vila Velha.

AGÊNCIA FECHADA