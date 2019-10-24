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Anchieta e Rio Novo do Sul

Mais duas agências dos Correios são assaltadas no Sul do ES

As ocorrências foram registradas no mesmo dia e ninguém foi preso ainda. Um dia antes, a unidade de Mimoso do Sul foia alvo de bandidos

Publicado em 24 de Outubro de 2019 às 17:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2019 às 17:30
Duas agências dos Correios são assaltadas no Sul do ES Crédito: Divulgação
Duas agências dos Correios foram alvos de bandidos nesta quarta-feira (23), no Sul do Estado. Desta vez, Anchieta e Rio Novo do Sul foram assaltadas. Um dia antes, a unidade de Mimoso do Sul registrou a mesma ocorrência.
Em todos os casos, as pessoas relataram que os criminosos não levaram nada dos funcionários, focando apenas no dinheiro da agência. Em Rio Novo do Sul, a Polícia Militar informou que dois homens entraram no estabelecimento e exigiram que abrissem o cofre, mas como não havia dinheiro, abriram algumas encomendas e levaram um celular. Até o momento, ninguém foi preso.
A assessoria dos Correios, informou que Polícia Federal está investigando os casos e que, para não comprometer o andamento das investigações, não serão fornecidos detalhes sobre os ocorridos. As agências foram fechadas para a realização de perícia e só voltará a funcionar após a autorização da Área de Segurança Patrimonial dos Correios, o que ainda não tem previsão para acontecer.

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