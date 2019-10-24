Mais duas agências dos Correios são assaltadas no Sul do ES

Em todos os casos, as pessoas relataram que os criminosos não levaram nada dos funcionários, focando apenas no dinheiro da agência. Em Rio Novo do Sul, a Polícia Militar informou que dois homens entraram no estabelecimento e exigiram que abrissem o cofre, mas como não havia dinheiro, abriram algumas encomendas e levaram um celular. Até o momento, ninguém foi preso.

A assessoria dos Correios, informou que Polícia Federal está investigando os casos e que, para não comprometer o andamento das investigações, não serão fornecidos detalhes sobre os ocorridos. As agências foram fechadas para a realização de perícia e só voltará a funcionar após a autorização da Área de Segurança Patrimonial dos Correios, o que ainda não tem previsão para acontecer.