Bandidos armados assaltam agência dos Correios em Aracruz

Funcionário dos Correios faz triagem da correspondência: agência foi alvo de assalto em Aracruz Crédito: Agência O Globo

Aracruz, Região Outro roubo na mesma unidade aconteceu em 25 de julho. Criminosos armados assaltaram a agência dos Correios no Centro de, Região Norte do Estado, na tarde desta terça-feira (24). É pelo menos a segunda vez que o estabelecimento é alvo de bandidos neste ano.aconteceu em 25 de julho.

Polícia Federal investiga o caso. Segundo informações de moradores, havia muitas pessoas na agência no momento do assalto, que ocorreu por volta de 13 horas. Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa dos Correios confirmou a ocorrência e disse que ainvestiga o caso.

“Em razão da política de segurança da empresa e para não comprometer o andamento das investigações, não são fornecidos detalhes sobre o fato”, ressaltou a nota dos Correios.

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Além disso, é informado que a agência ficará fechada para a realização da perícia e a unidade só será reaberta após autorização da Área de Segurança Patrimonial dos Correios. Porém, ainda não há data prevista para o retorno das atividades.

PARCERIA

A nota ainda destaca que os Correios têm trabalhado em parceria com as polícias Militar, Civil e Federal, além das guardas municipais, visando a troca de informações que agilize a identificação e que possibilite a prisão dos assaltantes.

Assim como toda a sociedade, a empresa também enfrenta, em suas atividades, problemas relacionados à segurança pública. Todas as agências contam com kit de segurança composto por cofre com retardo, circuito fechado de TV e alarme monitorado Trecho de nota dos Correios

Ainda são usados recursos adicionais, como vigilância armada. “Investimentos em ações preventivas e aquisição de equipamentos de segurança para as unidades operacionais e de atendimento são prioridade, não apenas no Espírito Santo, mas em nível nacional”, finaliza a nota.

OUTRO ASSALTO

Em 25 de julho, a mesma agência também foi alvo de assaltantes. Segundo a Polícia Militar, os bandidos roubaram o dinheiro do cofre e a quantia que estava no caixa do estabelecimento. Vários aparelhos celulares de clientes e funcionários também foram levados.