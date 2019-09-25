Criminosos armados assaltaram a agência dos Correios no Centro de Aracruz, Região Norte do Estado, na tarde desta terça-feira (24). É pelo menos a segunda vez que o estabelecimento é alvo de bandidos neste ano. Outro roubo na mesma unidade aconteceu em 25 de julho.
Segundo informações de moradores, havia muitas pessoas na agência no momento do assalto, que ocorreu por volta de 13 horas. Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa dos Correios confirmou a ocorrência e disse que a Polícia Federal investiga o caso.
“Em razão da política de segurança da empresa e para não comprometer o andamento das investigações, não são fornecidos detalhes sobre o fato”, ressaltou a nota dos Correios.
Bandidos armados assaltam agência dos Correios em Aracruz
Além disso, é informado que a agência ficará fechada para a realização da perícia e a unidade só será reaberta após autorização da Área de Segurança Patrimonial dos Correios. Porém, ainda não há data prevista para o retorno das atividades.
PARCERIA
A nota ainda destaca que os Correios têm trabalhado em parceria com as polícias Militar, Civil e Federal, além das guardas municipais, visando a troca de informações que agilize a identificação e que possibilite a prisão dos assaltantes.
Assim como toda a sociedade, a empresa também enfrenta, em suas atividades, problemas relacionados à segurança pública. Todas as agências contam com kit de segurança composto por cofre com retardo, circuito fechado de TV e alarme monitorado
Ainda são usados recursos adicionais, como vigilância armada. “Investimentos em ações preventivas e aquisição de equipamentos de segurança para as unidades operacionais e de atendimento são prioridade, não apenas no Espírito Santo, mas em nível nacional”, finaliza a nota.
OUTRO ASSALTO
Em 25 de julho, a mesma agência também foi alvo de assaltantes. Segundo a Polícia Militar, os bandidos roubaram o dinheiro do cofre e a quantia que estava no caixa do estabelecimento. Vários aparelhos celulares de clientes e funcionários também foram levados.