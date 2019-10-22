Bandidos pedem "dinheiro do governo" em assalto aos Correios no ES

Correios de Mimoso do Sul é assaltado e fica fechado Crédito: Reprodução

A assessoria dos Correios informou por meio de nota que não irá fornecer detalhes sobre o fato para não comprometer o andamento das investigações. Segundo informações de populares, os homens entraram na agência e só pediam "dinheiro do governo”, se referindo ao que tivesse nos Correios, sem pegar pertences das pessoas.

A agência está fechada para perícia e só será reaberta após a autorização da Área de Segurança Patrimonial dos Correios. Como ainda não há previsão para o retorno das atividades na unidade, todos os clientes estão orientados a procurarem os serviços dos Correios em municípios vizinhos.

A assessoria ressaltou que está em contato as polícias Militar, Civil e Federal para repassar informações e agilizar a identificação e a prisão dos assaltantes. A Polícia Federal disse que uma equipe foi enviada ao local para realizar a perícia e as entrevistas com as pessoas que presenciaram o ato para iniciar as investigações.

PRISÃO

De acordo com informações da Polícia Militar, eles receberam a informação de que um homem, após o roubo, teria fugido em uma motocicleta preta. Enquanto a guarnição se dirigia para montar um cerco, avistou, no trevo que dá acesso a Localidade de Santa Lúcia, o suspeito na motocicleta.