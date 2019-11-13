Três são presos após assalto a agência dos Correios de Alegre

Agência dos Correios de Alegre é assaltada e três são presos Crédito: Polícia Militar

Mais uma agência dos Correios foi alvo de bandidos na região Sul do Estado . O assalto desta vez foi em Alegre , no início da tarde de segunda-feira (11). Pelo menos cinco homens teriam entrado na agência e cometido o crime. Três deles foram detidos.

Não foi divulgado o que foi roubado, mas, de acordo com a Polícia Militar (PM), parte do dinheiro foi recuperado em um cerco montado com apoio do helicóptero da PM após a denúncia de que os suspeitos estariam fugindo em direção ao município de Cachoeiro de Itapemirim, também no Sul do Estado.

Já na localidade de Rive, ainda em Alegre, onde funciona o Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), o veículo que os suspeitos estavam bateu em outro carro e saiu da pista, ocasião em que foi detido Felipe Henrique Moreira Thomazi, de 27 anos, que estava com R$ 967,00 e a chave do veículo.

Depois foram presos Henrique Laurenço da Silva Santos, de 28 anos, e Jorge Nascimento Santana Junior, de 20 anos, que, segundo a PM, chegou a dar um nome falso aos policiais, mas foi devidamente identificado.

Junto com os três homens foram apreendidos uma arma de fogo e parte do dinheiro roubado na agência. Além dos detidos, outros dois homens fugiram em uma área de mata e, mesmo com a ajuda do helicóptero, não foram localizados.

A PM informou ainda que os três suspeitos detidos são moradores da Serra, na Grande Vitória, e todos possuem passagens pelo sistema prisional. Após o flagrante, eles foram conduzidos até a 6ª Delegacia Regional em Alegre e, em seguida, conduzidos até a Polícia Federal de Cachoeiro de Itapemirim ES.

A agência do Correios de Alegre ficou fechada. Os clientes foram orientados a procurar os municípios vizinhos. A Polícia Federal vai continuar a investigação do caso.

Neste ano, é a segunda vez que a agência de Alegre é assaltada, mas também já foram registrados assaltos em Atílio Vivácqua, Ibatiba, Mimoso do Sul, Rio Novo do Sul e Anchieta.