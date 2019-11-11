Doze mil crianças pedem presente ao Papai Noel dos Correios no ES

O coordenador da campanha no Estado, Alex Pereira de Moura, afirmou que os itens pedidos pelas crianças são variados. Os itens variam. Tem bola e carrinho de controle remoto, e algumas crianças pedem material escolar, outras pedem cesta básica, alimentação, disse Alex, que ressaltou a importância do apadrinhamento para as crianças mais carentes. Boa parte dessas crianças não teriam outra oportunidade de ganhar um presente de Natal se não fosse esse apadrinhamento, concluiu Alex.