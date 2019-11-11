Na época do Natal, a expectativa de muitas crianças é receber a visita do Bom Velhinho. No Espírito Santo, cerca de 12 mil pequeninos de escolas públicas já escreveram cartinhas endereçadas ao Papai Noel dos Correios, campanha que é realizada pelos Correios com a solidariedade dos brasileiros.
No Espírito Santo, o lançamento da campanha aconteceu na manhã desta segunda-feira (11) com a visita do Bom Velhinho às crianças do Centro Municipal de Educação Infantil, no bairro Jardim Aláh, em Cariacica. Foi no local que o pequeno Arthur entregou sua cartinha pessoalmente. Quero uma uma ambulância de controle remoto, disse ele, nos braços do Papai Noel.
Quem quiser pode ser tonar um padrinho e adotar quantas cartinhas quiser, desde que haja o real compromisso de retornar com os presentes das crianças. As cartas estão disponíveis para adoção até o dia 29 de novembro nas agência dos Correios espalhadas pelo Estado. O Blog do projeto também indica os locais para adoção.
Doze mil crianças pedem presente ao Papai Noel dos Correios no ES
O coordenador da campanha no Estado, Alex Pereira de Moura, afirmou que os itens pedidos pelas crianças são variados. Os itens variam. Tem bola e carrinho de controle remoto, e algumas crianças pedem material escolar, outras pedem cesta básica, alimentação, disse Alex, que ressaltou a importância do apadrinhamento para as crianças mais carentes. Boa parte dessas crianças não teriam outra oportunidade de ganhar um presente de Natal se não fosse esse apadrinhamento, concluiu Alex.
TRINTA ANOS
Em 2019, a maior ação de responsabilidade social dos Correios completa 30 anos de existência. A campanha nasceu pela iniciativa de alguns empregados que, durante a rotina de trabalho, recebiam cartinhas escritas por crianças destinadas ao Papai Noel, mas sem endereço. Sensibilizados, alguns deles resolveram adotar as cartinhas e enviar os primeiros presentes. Com o passar do tempo, a ação foi ganhando proporção na empresa e acabou se transformando em um projeto corporativo dos Correios.
SAIBA COMO PARTICIPAR DA CAMPANHA
A adoção pelos padrinhos é feita da mesma maneira em todo o Brasil: as cartinhas enviadas pelas crianças são lidas e selecionadas. Em seguida, são disponibilizadas para adoção. Os Correios não distribuem cartas para adoção diretamente à população, em suas residências. As cartinhas do Papai Noel dos Correios ficam disponíveis nos locais indicados no blog da campanha.
Os presentes são recebidos nos pontos de entrega divulgados pelos Correios para que, posteriormente, a estatal realize a distribuição. Não é permitida a entrega direta do presente e, para assegurar a observância desse critério, o endereço da criança nunca é divulgado ou informado ao padrinho.