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Serra

Criança de 8 anos é baleada durante tiroteio em Central Carapina

O menino foi socorrido por populares para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves

Publicado em 25 de Dezembro de 2018 às 13:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 dez 2018 às 13:20
Movimentação em Central Carapina, na Serra Crédito: Kaique Dias/Arquivo
Uma criança de oito anos foi baleada na véspera do Natal enquanto brincava na rua, no bairro Central Carapina, na Serra. De acordo com a polícia, a criança passa bem.
De acordo com investigadores da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), era por volta das 19h quando o menino foi até a Rua São Francisco. Ele estava distante de casa quando aconteceu um tiroteio e acabou baleado no braço direito. O projétil entrou e saiu do braço da criança.
O menino foi socorrido por populares para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves e recebeu alta no mesmo dia.
A polícia fez ronda na região mas não encontrou nenhum suspeito. Os investigadores informaram que os moradores da região não souberam informar quem efetuou os disparos.
Criança de 8 anos é baleada durante tiroteio em Central Carapina

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