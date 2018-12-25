Criança de 8 anos é baleada durante tiroteio em Central Carapina

Movimentação em Central Carapina, na Serra Crédito: Kaique Dias/Arquivo

Uma criança de oito anos foi baleada na véspera do Natal enquanto brincava na rua, no bairro Central Carapina, na Serra. De acordo com a polícia, a criança passa bem.

De acordo com investigadores da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), era por volta das 19h quando o menino foi até a Rua São Francisco. Ele estava distante de casa quando aconteceu um tiroteio e acabou baleado no braço direito. O projétil entrou e saiu do braço da criança.

O menino foi socorrido por populares para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves e recebeu alta no mesmo dia.

A polícia fez ronda na região mas não encontrou nenhum suspeito. Os investigadores informaram que os moradores da região não souberam informar quem efetuou os disparos.