Estudantes de Central Carapina viram cineastas para contar histórias

A magia do cinema esteve presente nas salas de aula da Escola Estadual Jones José Nascimento, em Central Carapina, Serra, na região da Grande Vitória. Porém, não se trata de uma simples exibição como de costume. Os alunos participaram de oficinas de gravação, roteirização audiovisual e ainda produziram cinco filmes de curta metragem de ficção.
As oficinas fazem parte do projeto Vídeos nas Comunidades e contaram com a participação de estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental. Eles produziram cinco obras de ficção que foram exibidas para toda a escola, com direito a suco e pipoca.
E se engana quem pensa que o trabalho foi amador. Basta reparar os nomes dos filmes que logo se imagina suas exibições nas grandes salas de cinema e festivais pelo Brasil: A Menina e a Caveira, O Mistério do Jones, O Menino Amaldiçoado, Superação e Amor à Primeira Vista.
A aluna Pâmela de Jesus, de 15 anos, foi a fotógrafa oficial do projeto. Ela conta que ficou empolgada com as técnicas que estimularam sua imaginação. Eu aprendi muito com a experiência. Antes a câmera fotográfica era só diversão. Gostei tanto que tiro fotos até da minha família agora, afirmou.
A escola ganhou também uma diretora audiovisual, a pequena Noemi Suelen Santos, de 11 anos. Foi ela quem dirigiu o filme A Menina e a Caveira e afirma que a obra foi baseada na dança entre a menina e esqueleto usado nas aulas de biologia da escola. "As oficinas me mostraram que tudo é possível. É só ter imaginação que tudo acontece, comemorou.
O projeto na escola teve a orientação do cineasta Bernard Lessa. Durante as oficinas, os alunos são apresentados a todo o processo de produção de um filme, como roteiro, fotografia, som, edição, equipamentos e filmagem. O objetivo final da oficina foi realizar filmes em formato digital, inteiramente criado, produzido, interpretado e dirigido pelos alunos, com a direção do instrutor.
"O grande desafio foi trazer o tema. Ter essa investigação de propor o que os movem. Era uma galera super jovem e o tempo de concentração é muito pequeno, então era o tempo todo dando estímulos e eles acamparam e criaram lindos filmes"
A diretora Juliana Rotsner comemora o resultado. Ela destaca que o cinema fortalece o aprendizado e realização do projeto na escola deu a oportunidade para que os alunos possam se interessar também por uma profissão no futuro.
As oficinas trabalharam diversas áreas do conhecimento dos alunos. O português na preparação do roteiro e história porque os alunos fizeram muita pesquisas. Ferramentas que somaram ao processo de aprendizagem.
PROJETO "VÍDEO NAS COMUNIDADES"
O projeto Vídeo nas Comunidades busca estimular o interesse pelo cinema por meio de oficinas de cinema e vídeo, utilizando o audiovisual como instrumento de aprendizagem. Participam crianças e adolescentes de comunidades consideradas de risco social. As aulas, com as produções dos curtas, aconteceram entre os dias 4 e 14 de Novembro.