Estudantes de Central Carapina viram cineastas para contar histórias

, em Central Carapina, A magia do cinema esteve presente nas salas de aula da Escola Estadual Jones José Nascimento , em Central Carapina, Serra , na região da Grande Vitória. Porém, não se trata de uma simples exibição como de costume. Os alunos participaram de oficinas de gravação, roteirização audiovisual e ainda produziram cinco filmes de curta metragem de ficção.

As oficinas fazem parte do projeto Vídeos nas Comunidades e contaram com a participação de estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental. Eles produziram cinco obras de ficção que foram exibidas para toda a escola, com direito a suco e pipoca.

E se engana quem pensa que o trabalho foi amador. Basta reparar os nomes dos filmes que logo se imagina suas exibições nas grandes salas de cinema e festivais pelo Brasil: A Menina e a Caveira, O Mistério do Jones, O Menino Amaldiçoado, Superação e Amor à Primeira Vista.

A aluna Pâmela de Jesus, de 15 anos, foi a fotógrafa oficial do projeto. Ela conta que ficou empolgada com as técnicas que estimularam sua imaginação. Eu aprendi muito com a experiência. Antes a câmera fotográfica era só diversão. Gostei tanto que tiro fotos até da minha família agora, afirmou.

A escola ganhou também uma diretora audiovisual, a pequena Noemi Suelen Santos, de 11 anos. Foi ela quem dirigiu o filme A Menina e a Caveira e afirma que a obra foi baseada na dança entre a menina e esqueleto usado nas aulas de biologia da escola. "As oficinas me mostraram que tudo é possível. É só ter imaginação que tudo acontece, comemorou.

Alunos da Escola Jones José Nascimento, em Central Carpina Crédito: Carlos Alberto Silva

O projeto na escola teve a orientação do cineasta Bernard Lessa. Durante as oficinas, os alunos são apresentados a todo o processo de produção de um filme, como roteiro, fotografia, som, edição, equipamentos e filmagem. O objetivo final da oficina foi realizar filmes em formato digital, inteiramente criado, produzido, interpretado e dirigido pelos alunos, com a direção do instrutor.

"O grande desafio foi trazer o tema. Ter essa investigação de propor o que os movem. Era uma galera super jovem e o tempo de concentração é muito pequeno, então era o tempo todo dando estímulos e eles acamparam e criaram lindos filmes" Bernard Lessa - Cineasta

A diretora Juliana Rotsner comemora o resultado. Ela destaca que o cinema fortalece o aprendizado e realização do projeto na escola deu a oportunidade para que os alunos possam se interessar também por uma profissão no futuro.

As oficinas trabalharam diversas áreas do conhecimento dos alunos. O português na preparação do roteiro e história porque os alunos fizeram muita pesquisas. Ferramentas que somaram ao processo de aprendizagem.

A diretora Juliana Rothsner da Escola Jones José Nascimento, em Central Carpina, durante término de curso sobre cinema Crédito: Carlos Alberto Silva

PROJETO "VÍDEO NAS COMUNIDADES"