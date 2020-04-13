'Quem ateia fogo em ônibus é criminoso', diz comandante-geral da PM no ES

Coronel PM Douglas Caus Crédito: Helio Filho/Secom

"A notícia do incêndio no ônibus veio a partir de uma operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas no bairro. Obviamente, quem coloca fogo em ônibus é criminoso. Então, se é criminoso e coloca fogo em ônibus, deve ser em apoio ao tráfico. Iremos caçar da mesma forma", afirmou o Coronel.

Ainda de acordo com o Coronel Caus, os locais onde já houveram ônibus incendiados no Estado, o que inclui Porto Novo, são áreas de vulnerabilidade social em que há grande incidência do tráfico de drogas. O comandante-geral conclui, portanto, que os casos de coletivos incendiados têm relação com o tráfico.

RELEMBRE O CASO

Na manhã desta segunda-feira (13), de acordo com o Corpo de Bombeiros, quatro homens armados entraram em um ônibus do Transcol no bairro Porto Novo, em Cariacica e atearam fogo no veículo. Ninguém ficou ferido.

Segundo moradores de Porto Novo, homens atearam fogo no coletivo depois que policiais abordaram alguns rapazes em um bar. Os policias teriam agredido um jovem que estava no bar, o irmão dele teria defendido o rapaz e teve início uma confusão. Um dos policiais teria atirado três vezes no rapaz, de 28 anos, que foi levado para o Hospital de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória.

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar afirma que populares tentaram agredir os militares.

"A ocorrência está em andamento, por isso temos apenas a informação de que nesta manhã (13), populares tentaram agredir policiais militares no bairro Porto Novo, em Cariacica, havendo dessa forma a necessidade de disparo de arma de fogo. Um indivíduo foi alvejado e socorrido pela Guarnição. Notaer, Cimesp e outras viaturas estão dando apoio no local. Um ônibus foi incendiado. Um indivíduo que estava portando material inflamável e tentou atear fogo em um coletivo na praça do bairro Porto de Santana foi detido e será encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica. ", diz a nota da PM.

Ônibus do Transcol é incendiado em Cariacica Crédito: Internauta

Também nesta segunda-feira um caminhão também foi incendiado no bairro Flexal, em Cariacica . O motorista do caminhão contou à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, que passava pela rua principal do bairro quando um homem surgiu em frente ao caminhão e fez sinal para que ele parasse o veículo.

Assim que o motorista parou, outros homens armados apareceram e o obrigaram a descer do caminhão, que, em seguida, foi incendiado pelos criminosos.