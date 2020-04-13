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Diz bombeiros

Homens armados ateiam fogo em ônibus do Transcol em Cariacica

De acordo com os Bombeiros, quatro indivíduos armados abordaram o ônibus da empresa Viação Satélite e atearam fogo no coletivo. Apesar do susto, não há feridos no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2020 às 11:50

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 11:50

Ônibus incendiado no bairro Porto Novo, em Cariacica
Ônibus incendiado no bairro Nova Canaã, em Cariacica Crédito: Internauta
Um ônibus do Transcol foi incendiado no final da manhã desta segunda-feira (13), no ponto final do bairro Porto Novo, em Cariacica. O crime aconteceu por volta das 10h45. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estão no local.
De acordo com os Bombeiros, quatro indivíduos armados abordaram o ônibus da empresa Viação Satélite e atearam fogo no coletivo. Apesar do susto, não há feridos no local.

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ÔNIBUS FAZ A LINHA 708

O ônibus incendiado é da linha 708 (Porto Novo/Terminal de Itacibá). Representantes da empresa de ônibus estiveram no local, mas não tinham informação de como tudo aconteceu. Apenas motorista e cobrador estavam no coletivo, que tinha acabado de sair do ponto final quando os criminosos apareceram. 

POPULARES DIZEM QUE PM AGREDIU MORADOR

O incêndio começou por volta de 10h30 e durou cerca de 30 min. Segundo moradores, homens atearam fogo no coletivo depois que  policiais abordaram alguns rapazes em um bar. Os policias agrediram um jovem que estava no bar, o irmão dele foi defender o rapaz e teve início uma confusão. Um dos policiais teria atirado três vezes  no rapaz, de 28 anos, que foi levado para o Hospital de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória.

PM DIZ QUE MILITARES FORAM AGREDIDOS

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar confirmou que atende a ocorrência de um ônibus incendiado no ponto final do bairro Porto Novo, em Cariacica, na manhã desta segunda-feira (13). A PM afirma que populares tentaram agredir os militares.
Após o ônibus ser incendiado, um homem foi preso na praça do bairro Porto de Santana, bairro próximo a Porto Novo, foi detido e será encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica. De acordo com a polícia, ele portava material inflamável e tentou atear fogo em um outro coletivo no bairro Porto de Santana.
"A ocorrência está em andamento, por isso temos apenas a informação de que nesta manhã (13), populares tentaram agredir policiais militares no bairro Porto Novo, em Cariacica, havendo dessa forma a necessidade de disparo de arma de fogo. Um indivíduo foi alvejado e socorrido pela Guarnição. Notaer, Cimesp e outras viaturas estão dando apoio no local. Um ônibus foi incendiado. Um indivíduo que estava portando material inflamável e tentou atear fogo em um coletivo na praça do bairro Porto de Santana foi detido e será encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica. ", diz a nota da PM.
Ônibus do Transcol é incendiado em Cariacica
Ônibus do Transcol é incendiado em Cariacica Crédito: Internauta

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