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Com material inflamável

Homem é preso após ônibus e caminhão serem incendiados em Cariacica

Em Porto Novo, um ônibus do Transcol foi incendiado por quatro homens. Já em Flexal, criminosos atearam fogo em um caminhão. PM não confirmou se casos estão relacionados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2020 às 14:00

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 14:00

Ônibus do Transcol é incendiado em Cariacica
Ônibus do Transcol é incendiado em Cariacica Crédito: Internauta
No final da manhã e no começo da tarde desta segunda-feira (13), dois crimes semelhantes foram registrados em Cariacica. No bairro Porto Novo, um ônibus do Transcol foi incendiado por quatro homens. Já em Flexal, criminosos atearam fogo em um caminhão. Após esses episódios, um homem foi preso em Porto de Santana, bairro vizinho, com material inflamável.
De acordo com a Polícia Militar, o homem foi detido na praça do bairro quando tentava colocar fogo em outro ônibus.  Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica. 

ÔNIBUS INCENDIADO

Na manhã desta segunda-feira (13), quatro criminosos atearam fogo em um ônibus da Linha 708 (Porto Novo / Terminal de Itacibá). O veículo havia acabado de sair do ponto final quando foi parado pelos homens, que obrigaram motorista e cobrador a descerem do veículo e incendiaram o coletivo.

CAMINHÃO INCENDIADO

Pouco tempo depois, no bairro Flexal, um caminhão também foi incendiado por criminosos. Eles obrigaram o motorista a parar e descer do veículo, e atearam fogo no caminhão sem dar justificativa. 
Procurada por A Gazeta para esclarecer se os dois crimes estão relacionados, a Polícia Militar não deu retorno até a publicação desta reportagem. Quando houver resposta, este texto será atualizado.

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