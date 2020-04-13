Homem é preso após ônibus e caminhão serem incendiados em Cariacica

Ônibus do Transcol é incendiado em Cariacica Crédito: Internauta

De acordo com a Polícia Militar, o homem foi detido na praça do bairro quando tentava colocar fogo em outro ônibus. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica.

ÔNIBUS INCENDIADO

Na manhã desta segunda-feira (13), quatro criminosos atearam fogo em um ônibus da Linha 708 (Porto Novo / Terminal de Itacibá). O veículo havia acabado de sair do ponto final quando foi parado pelos homens, que obrigaram motorista e cobrador a descerem do veículo e incendiaram o coletivo.

CAMINHÃO INCENDIADO

Pouco tempo depois, no bairro Flexal, um caminhão também foi incendiado por criminosos. Eles obrigaram o motorista a parar e descer do veículo, e atearam fogo no caminhão sem dar justificativa.