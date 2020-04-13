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Motorista foi obrigado a descer

Armados, criminosos incendeiam caminhão no bairro Flexal, em Cariacica

Veículo foi incendiado no início da tarde desta segunda-feira (13). Pouco antes, no final da manhã, um ônibus do Transcol também foi incendiado por homens armados em Porto Novo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2020 às 13:43

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 13:43

Um caminhão foi incendiado no bairro Flexal, em Cariacica, no começo da tarde desta segunda-feira (13). Armados, criminosos obrigaram o motorista a descer e atearam fogo no veículo, sem dar explicação. Pouco antes desse episódio, um ônibus do Transcol também foi incendiado por homens armados na manhã desta segunda (13), em Porto Novo. Os bairros são próximos um do outro.
O motorista do caminhão contou à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, que passava pela rua principal do bairro Flexal quando um homem surgiu em frente ao caminhão e fez sinal para que ele parasse o veículo. Assim que o motorista parou, outros homens armados apareceram e o obrigaram a descer do caminhão, que, em seguida, foi incendiado pelos criminosos.
A Polícia Militar foi procurada pela reportagem de A Gazeta para detalhar o fato ocorrido no bairro Flexal e explicar se o episódio tem relação com o incêndio a um ônibus do Transcol no bairro vizinho, mas não deu retorno até a publicação desta reportagem.

ÔNIBUS INCENDIADO

Também nesta segunda-feira (13), homens armados incendiaram um ônibus do Transcol no ponto final do bairro Porto Novo, em Cariacica. Somente motorista e cobrador estavam no veículo, que faz a linha 708 (Porto Novo/Terminal de Itacibá), quando quatro bandidos obrigaram o veículo a parar e atearam fogo.
Ônibus do Transcol é incendiado em Cariacica
Ônibus do Transcol é incendiado em Cariacica Crédito: Internauta

HOMEM FOI PRESO

Após o caminhão e o ônibus serem incendiados, um homem foi preso pela Polícia Militar no bairro Porto de Santana, também em Cariacica. De acordo com a polícia, ele portava material inflamável e tentava atear fogo em outro coletivo, desta vez na pracinha bairro Porto de Santana. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica.
Com informações da TV Gazeta

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