Armados, criminosos incendeiam caminhão no bairro Flexal, em Cariacica

O motorista do caminhão contou à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, que passava pela rua principal do bairro Flexal quando um homem surgiu em frente ao caminhão e fez sinal para que ele parasse o veículo. Assim que o motorista parou, outros homens armados apareceram e o obrigaram a descer do caminhão, que, em seguida, foi incendiado pelos criminosos.

A Polícia Militar foi procurada pela reportagem de A Gazeta para detalhar o fato ocorrido no bairro Flexal e explicar se o episódio tem relação com o incêndio a um ônibus do Transcol no bairro vizinho, mas não deu retorno até a publicação desta reportagem.

ÔNIBUS INCENDIADO

Também nesta segunda-feira (13), homens armados incendiaram um ônibus do Transcol no ponto final do bairro Porto Novo, em Cariacica. Somente motorista e cobrador estavam no veículo, que faz a linha 708 (Porto Novo/Terminal de Itacibá), quando quatro bandidos obrigaram o veículo a parar e atearam fogo.

Ônibus do Transcol é incendiado em Cariacica Crédito: Internauta

HOMEM FOI PRESO