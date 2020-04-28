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Coronavírus

Medo da Covid-19 cria novos eixos de polarização política

Para o cientista político Marcus André Melo, a pandemia causou um 'deslocamento de placas tectônicas da política'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2020 às 09:56

Publicado em 28 de Abril de 2020 às 09:56

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Vektor Kunst iXimus/Pixabay 4
O medo da morte em meio à pandemia do novo coronavírus fez emergir novos eixos de polarização para além do embate entre esquerda e direita no Brasil. Esta é uma das constatações de analistas políticos e economistas que participaram de webinar da Fundação Getúlio Vargas (FGV) sobre os impactos da Covid-19 no mundo atual.
O cientista político Carlos Pereira, colunista do jornal O Estado de S. Paulo, citou um estudo em que a FGV identificou que o apoio à necessidade de isolamento uniu a esquerda e o centro do espectro político. À direita, o grupo se divide de maneira equilibrada entre os que defendem que não há necessidade de isolar a população e os que discordam desta recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS).
"Esse cenário de união da esquerda com o centro e de divisão da direita também acontece em relação à avaliação do presidente e dos governadores sobre o combate à pandemia", disse o cientista político. Com apoio do Estado, os dados da pesquisa da FGV foram coletados entre os dias 28 de março e 4 de abril em pesquisa de opinião. O questionário foi divulgado nas redes sociais, em especial pelo WhatsApp. A amostra total foi de 7.848 respostas.

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Para o cientista político Marcus André Melo, a pandemia causou um "deslocamento de placas tectônicas da política". Em sua avaliação, o presidente Jair Bolsonaro sai perdendo ao apostar no embate de saúde versus economia, contrariar orientações das autoridades sanitárias e defender o fim do isolamento para que a economia do País "não pare".
Uma das explicações para a estratégia do presidente, de acordo com Marcus Melo, é retomar o protagonismo no debate público. "A ascensão de Bolsonaro tem a ver com guerras culturais, agenda comportamental, corrupção, reformas fiscais e de mercado. Mas tudo isso desapareceu com a pandemia, perdeu a importância. A agenda pública está monotemática. Ao introduzir essa 'clivagem' entre saúde e economia, Bolsonaro recupera um pouco a atenção, mas perde a aposta."

DEBATE

A economista Monica de Bolle, também colunista do Estado, criticou o discurso que opõe saúde e economia. "A pandemia tem consequências e elas se dão independentemente do que se pensa em relação ao isolamento e medidas sanitárias. Esse debate fica mais evidentemente equivocado quando se coloca em jogo o medo da morte. O que faz a economia parar é o medo da morte, não a quarentena."

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O sociólogo Sérgio Abranches aponta que o apoio da população aos governos está diretamente relacionado à forma como a situação se agrava no País. "Há uma relação clara entre má governança, aumento do agravamento da pandemia com o abandono do apoio da sociedade. Bolsonaro só perdeu."
Para o jornalista Pedro Doria, também colunista do Estado, a desinformação tem sido arma política para disseminar informações que contrariam a ciência. "Há uma máquina de desinformação política através da internet", disse. 

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