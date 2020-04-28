Com profissionais de saúde desprotegidos, toda a sociedade está em risco

O poder público não pode descuidar da realização de testes desses profissionais. Se ainda se realizam poucos exames com a população em geral, o mesmo não pode ocorrer com o setor de saúde. Os dados da Sesa mostram que médicos, enfermeiros e técnicos têm sido testados, mas não dá para relaxar. O monitoramento de quem está no dia a dia desse enfrentamento é um ponto primordial. Relegar os profissionais da saúde ao abandono é fechar os olhos para cada um dos pacientes, inclusive os futuros.