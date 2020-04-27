Governo do ES promete hospedagem para profissionais de saúde

Subsecretário estadual de Assistência em Saúde, Fabiano Ribeiro Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Bom Dia ES, da TV Gazeta. Em meio ao aumento exponencial do número de profissionais da saúde contaminados pelo novo coronavírus , o governo do ES vai providenciar hospedagem para esses trabalhadores que atuam diretamente no combate à Covid-19. A informação foi passada pelo subsecretário estadual de Assistência em Saúde, Fabiano Ribeiro, em entrevista ao

Your browser does not support the audio element. Governo do ES promete hospedagem para profissionais da Saúde

Segundo o subsecretário, que não detalhou a medida, a ação tem como objetivo fazer a hospedagem de profissionais que, neste momento de aumento de casos e maior demanda no tratamento de pacientes, estão com dificuldade de voltar para casa.

"Nós estamos agora organizando medidas, por exemplo, como local para fazer a hospedagem desses profissionais. Porque muitos deles, neste momento de maior tensão e de maior sobrecarga do sistema, terão até dificuldade de retornar aos seus lares. Como temos, hoje, alguns profissionais que já fazem isso para proteger a sua família" Fabiano Ribeiro - Subsecretário estadual de Assistência em Saúde

Até este domingo (26), a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) havia registrado 507 confirmações do novo coronavírus em trabalhadores da Saúde no Estado. Um aumento significativo em dois dias, já que na última sexta-feira (24), eram 306 ocorrências.

De acordo com o subsecretário, a grande quantidade de casos em profissionais da Saúde já era esperada e passou a aumentar após o avanço na testagem desses trabalhadores.

É natural. A gente já tinha uma previsão em relação à contaminação dos profissionais de Saúde e, por isso, a atenção redobrada e a disponibilidade, inclusive, dos Equipamentos de Proteção Individual (...) Esse número grande (de casos) com os trabalhadores é porque nós testamos mais. Está dentro do nosso critério de testagem. Porque é necessário saber, de fato, quantos trabalhadores estão adoecendo e tomar os cuidados necessários. Esse número maior é porque priorizamos a testagem nos trabalhadores da Saúde, disse.

Ainda segundo Ribeiro, além dos respiradores e demais demandas registradas pelo governo do Estado, os trabalhadores também são prioridade no combate à Covid-19, já que são a linha de frente no combate à doença.

De novo, nós reforçamos: a nossa maior preocupação, a nossa maior atenção, além daquela que todo mundo divulga e fica preocupado na dificuldade dos respiradores, é com os nossos trabalhadores, são com os profissionais de saúde. Porque a gente coloca sempre: eles são a linha de frente, mas também são a última linha no cuidado às pessoas. Então, a gente tem que ter o maior cuidado e atenção com os nossos trabalhadores de saúde, destacou.

A reportagem de A Gazeta acionou a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) às 8h44 desta segunda-feira (27) para mais detalhes da hospedagem a ser providenciada para os profissionais da saúde. Esta matéria será atualizada com as informações assim que houver o posicionamento da Sesa.