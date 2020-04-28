Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • AGU vai recorrer de decisão que garante acesso a exames de Bolsonaro
Resultados

AGU vai recorrer de decisão que garante acesso a exames de Bolsonaro

A decisão favorece ao jornal O Estado de S.Paulo o direito de obter os testes de Covid-19 do presidente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2020 às 08:32

Publicado em 28 de Abril de 2020 às 08:32

Data: 12/03/2020 - Profissional em laboratório realiza teste de coronavírus. Freepik
Profissional em laboratório realiza teste de coronavírus Crédito: Freepik
A Advocacia-Geral da União (AGU) informou na noite desta segunda-feira (27), que vai recorrer da decisão da Justiça Federal que garantiu ao jornal O Estado de S.Paulo o direito de obter os testes de Covid-19 feitos pelo presidente Jair Bolsonaro.
Por decisão da juíza Ana Lúcia Petri Betto, a União terá um prazo de 48 horas para fornecer "os laudos de todos os exames" feitos pelo presidente da República para identificar a infecção ou não pelo novo coronavírus. Bolsonaro já disse que o resultado dos exames deu negativo, mas se recusa a divulgar os papéis.
A AGU vai entrar com recurso no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) para reverter a decisão da primeira instância. Procurado, o Palácio do Planalto informou que não vai se manifestar.
Antes mesmo de ser oficialmente notificada, a AGU enviou à Justiça Federal de São Paulo uma manifestação em que se opõe à divulgação do resultado do exame de Bolsonaro. Em seis páginas, a AGU diz que o acesso devia ser negado, sob a alegação de que a "intimidade e a privacidade são direitos individuais".

Veja Também

Bolsonaro convida chefe da AGU para lugar de Moro no Ministério da Justiça

Ao atender ao pedido do Estado, a juíza Ana Lúcia Petri Betto apontou que "no atual momento de pandemia que assola não só Brasil, mas o mundo inteiro, os fundamentos da República não podem ser negligenciados, em especial quanto aos deveres de informação e transparência".
"Repise-se que 'todo poder emana do povo' (art. 1º, parágrafo único, da CF/88), de modo que os mandantes do poder têm o direito de serem informados quanto ao real estado de saúde do representante eleito", observou a juíza.
"Portanto, sob qualquer ângulo que se analise a questão, a recusa no fornecimento dos laudos dos exames é ilegítima, devendo prevalecer a transparência e o direito de acesso à informação pública", concluiu Ana Lúcia.

Veja Também

STF abre inquérito para investigar declarações de Moro contra Bolsonaro

Depois de questionar sucessivas vezes o Palácio do Planalto e o próprio presidente sobre a divulgação do resultado do exame, O Estado de S.Paulo entrou com ação na Justiça na qual aponta "cerceamento à população do acesso à informação de interesse público", que culmina na "censura à plena liberdade de informação jornalística".
A ação do Estado foi assinada pelo advogado Afranio Affonso Ferreira Neto. "Mais do que a liberdade de expressão e o direito de informar, essa decisão garante o direito a receber informação. Um direito que não é titulado pela imprensa, mas pela coletividade", afirmou Ferreira Neto.
"Por mais que se alegue direito à intimidade, ou algumas outras defesas que a União arguiu, não se pode negar ao mandante, que é o povo, o direito de acesso ao atestado de saúde do mandatário. O presidente já disse que testou negativo. Então por que a recusa? Por que a defesa da recusa de não mostrar os comprovantes disso?", completou.

Veja Também

Impeachment de Bolsonaro divide o país, mas presidente mantém apoio

Robôs? Hashtag pró-Bolsonaro com erro viraliza

Onyx diz não ter como dizer se Bolsonaro se aproximou ou não do centrão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Após GWM, mais duas fabricantes de veículos podem se instalar no ES
Imagem de destaque
Parque Paulo César Vinha pode ser ampliado para novas áreas; saiba onde
Imagem de destaque
Suspeito de participação em furto a lotérica em Aracruz é identificado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados