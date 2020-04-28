STF abre inquérito para investigar declarações de Moro contra Bolsonaro

O ministro da Justiça, Sergio Moro, e o presidente Jair Bolsonaro, quando ainda eram aliados Crédito: Marcos Correa/PR

O objetivo é apurar se foram cometidos os crimes de falsidade ideológica, coação no curso do processo, advocacia administrativa, prevaricação, obstrução de Justiça, corrupção passiva privilegiada, denunciação caluniosa e crime contra a honra.

Integrantes do Ministério Público Federal (MPF) apontam que, como Aras pediu ao STF a apuração do crime de denunciação caluniosa e contra a honra, o inquérito pode se voltar contra Moro, caso as investigações não confirmem as acusações.

Segundo o jornal "O Estado de S. Paulo" apurou, além de troca de mensagens, o ex-ministro da Justiça possui áudios, que devem ser entregues aos investigadores.

Desde que Bolsonaro subiu a rampa do Planalto, o decano se converteu em uma das vozes mais críticas dentro da Corte aos excessos cometidos pelo chefe do Executivo. Celso já disse que o presidente transgride a separação entre os Poderes, minimiza perigosamente a Constituição e não está à altura do altíssimo cargo que exerce. Ninguém, absolutamente ninguém, está acima da autoridade suprema da Constituição da República, afirmou o ministro em entrevista ao Estado em agosto do ano passado.

INTERFERÊNCIA

Ao anunciar a saída do cargo na última sexta-feira, Moro acusou Bolsonaro de tentar interferir politicamente no comando da Polícia Federal para obter acesso a informações sigilosas e relatórios de inteligência. O presidente me quer fora do cargo, disse Moro, ao deixar claro que a saída foi motivada por decisão de Bolsonaro.

Moro falou com a imprensa após Bolsonaro formalizar o desligamento de Maurício Valeixo do cargo de diretor-geral da Polícia Federal  o ministro frisou que não assinou a exoneração do colega. Segundo Moro, embora o documento de exoneração conste que Valeixo saiu do cargo a pedido, o diretor-geral não queria deixar o cargo.

O próprio Moro, que aparece assinando a exoneração, afirmou que foi pego de surpresa pelo ato e negou que o tenha assinado. Fiquei sabendo pelo Diário Oficial, não assinei esse decreto, disse o ministro, que considerou o ato ofensivo. Na visão dele, a demissão de Valeixo de forma precipitada foi uma sinalização de que Bolsonaro queria a sua saída do governo.

O presidente me disse que queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse colher informações, relatórios de inteligência, seja diretor, superintendente, e realmente não é o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação.