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Queda de ministro

Aras pede ao STF inquérito para investigar acusações de Moro

Procurador-geral da República pediu ao Supremo que seja aberto um inquérito para apurar as acusações feitas por Sergio Moro contra o presidente Jair Bolsonaro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2020 às 17:53

Publicado em 24 de Abril de 2020 às 17:53

O procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que seja aberto um inquérito para apurar as acusações feitas por Sergio Moro contra o presidente Jair Bolsonaro no pedido de demissão do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Augusto Aras
Augusto Aras aponta em pedido a eventual ocorrência de uma série de crimes Crédito: Fátima Meira | Estadão Conteúdo
O pedido de Aras aponta a eventual ocorrência dos crimes de falsidade ideológica, coação no curso do processo, advocacia administrativa, prevaricação, obstrução de justiça, corrupção passiva privilegiada, denunciação caluniosa e crime contra a honra.
"A dimensão dos episódios narrados revela a declaração de Ministro de Estado de atos que revelariam a prática de ilícitos, imputando a sua prática ao Presidente da República, o que, de outra sorte, poderia caracterizar igualmente o crime de denunciação caluniosa", aponta o procurador-geral.

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