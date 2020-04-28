Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Robôs? Hashtag pró-Bolsonaro com erro viraliza
"L" a mais

Robôs? Hashtag pró-Bolsonaro com erro viraliza

Desde que Sergio Moro pediu demissão do governo, publicações no Twitter enaltecem o presidente e criticam o ex-ministro. Mas desta vez algo deu errado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2020 às 22:26

Publicado em 27 de Abril de 2020 às 22:26

O presidente Jair Bolsonaro enfrenta a mais grave crise política de seu mandato após a saída de Sergio Moro do Ministério da Justiça, na sexta (24). O ex-juiz o acusou de tentar interferir na Polícia Federal em benefício próprio e de seus filhos.
BRASÍLIA, DF, 13.03.2020 - O presidente Jair Bolsonaro cumprimenta apoiadores na saí­da do Palácio da Alvorada após a confirmação negativa do teste de Coronaví­rus que ele fez.
Ainda em março, Bolsonaro cumprimenta apoiadores na "vida real". Na internet, nem todas as manifestações são orgânicas Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress
Desde então, circulam na principal base do presidente, as redes sociais, hashtags que o apoiam e criticam Moro. Uma delas, no Twitter, viralizou nesta segunda-feira (27): #FechadocomBolsolnaro.
Bolsolnaro, isso mesmo, com um "L" a mais.
O erro de digitação foi motivo de piadas de adversários políticos e usuários que não simpatizam com o presidente, que insinuaram uso de robôs para alavancar a hashtag.
"Erraram na programação dos bots", escreveu @rafaelramozz. @atomiclarity foi irônica. "É normal errar palavras na TAG quando você está usando robôs, gente. As vezes o sistema buga mesmo".
Para @CairoF45, "Calrluxo comprou robô chinês ou a militância não sabe o nome do seu líder". O usuário publicou uma foto de vários celulares interligados por fios em uma espécie de "fazenda de bots".
Hashtag pró-Bolsonaro com um
Hashtag pró-Bolsonaro com um "L" a mais viraliza no Twitter Crédito: Reprodução/Twitter
O deputado estadual de São Paulo Arthur do Val, o Mamãe Falei, membro do MBL (Movimento Brasil Livre, que entrou nesta segunda com pedido de impeachment contra Bolsonaro) escreveu: "@CarlosBolsonaro CORRE! O estagiário errou o nome na #FechadoComBolsolnaro."

TWITTER DIZ QUE NÃO ENCONTROU INDÍCIOS

Procurado, o Twitter disse que "conduziu investigação e não encontrou qualquer indicativo de comportamento coordenado inautêntico ou inorgânico relacionado à hashtag mencionada. Não é raro que hashtags com erro de digitação sejam utilizadas repetidas vezes na plataforma, uma vez que o recurso de autocompletar pode sugerir ao usuário um termo já utilizado anteriormente ainda que esteja escrito de forma equivocada."
A plataforma adota medidas para melhorar a lista de "Assuntos do Momento", como a exclusão de tuítes automatizados do cálculo dos Trending Topics.

SÃO CONTAS CONTROLADAS POR HUMANOS, SÓ QUE VIA SCRIPT

Para o pesquisador Fabio Malini, professor da Universidade Federal do Espírito Santo e especialista em extrações de dados do Twitter, é preciso ter cuidado ao usar o termo robô. "Por incrível que pareça, é melhor tratar como humano, como contas controladas humanamente, ainda que de forma remota, via script", diz.
Malini diz que é comum, nesses casos, perfis responderem "vem cá, eu não sou bot não", o que acaba virando piada no meio bolsonarista.
De fato, muitos perfis orgânicos, de políticos, influenciadores e blogueiros bolsonaristas publicam utilizando a hashtag. "Estou usando hashtag com erro de digitação. Devo ser um robô", escreveu o influenciador Leandro Ruschel.
A hashtag original, sem o erro, pode não ter emplacado, perdido a força ou sofrido punição do Twitter em sua origem. Isso, muitas vezes, faz com que a própria estratégia de comunicação dos apoiadores de Bolsonaro assuma a hashtag errada, explica Malini, pois a nova pode ganhar a força que a anterior não tinha.
Em extração a pedido da reportagem, Malini detectou que o perfil @ferna_feitoza retuitou 156 vezes a hashtag, de 131 participantes diferentes, sendo o líder nesse quesito. "É muito, mas, se dividir pelo horário de trabalho, das 9h às 17h, é algo possível para qualquer humano".
Ao mesmo tempo, o sétimo perfil mais ativo na hashtag desta segunda é o @bolsonarort, autodeclarado bot. "A cada tweet sobre o Bolsonaro dou RT", diz o perfil.
Da 0h20 até 18h45 desta segunda, o perfil realizou uma média de 174 tuítes por hora --não apenas sobre a hashtag #FechadocomBolsolnaro.
Só às 12h21, o perfil fez 95 retuítes. "Isso sim é humanamente impossível", diz Malini.

Veja Também

Impeachment de Bolsonaro divide o país, mas presidente mantém apoio

Jornal garante na Justiça direito de obter laudos de exame de Bolsonaro

Bolsonaro convida chefe da AGU para lugar de Moro no Ministério da Justiça

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ricardo Ferraço toma posse como governador no Palácio Anchieta
Veja quem vai chefiar o gabinete de Ricardo Ferraço
Imagem de destaque
Planejar para transformar sonhos em realidade no ES
O ministro da Fazenda, Dario Durigan
Veja o que já se sabe sobre o novo programa para renegociar dívidas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados