Brasil registra 338 novas mortes por coronavírus; total é de 4.543 óbitos

O Brasil registrou 338 novas mortes por coronavírus nas últimas 24 horas e agora tem um total de 4.543 óbitos, segundo informou o Ministério da Saúde nesta segunda (27).
O número voltou a ficar acima de 300 novas mortes diárias o recorde desde o início da pandemia foi batido na quinta (23), com 407 óbitos, e os balanços de sexta e sábado apontaram mais de 300 mortes cada. No domingo, foram 189 novos óbitos, mas o próprio ministério já disse que os números do fim de semana podem ser menores por causa da redução da equipes.
Ao todo, são 66.501 casos confirmados no dia anterior, o Brasil passou da marca de 60 mil casos, com 61.888 no total.
O número real, porém, deve ser maior devido à subnotificação e aos exames que ainda aguardam resultado.