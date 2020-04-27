Brasil registra 338 novas mortes por coronavírus; total é de 4.543 óbitos

O Brasil registrou 338 novas mortes por coronavírus nas últimas 24 horas e agora tem um total de 4.543 óbitos, segundo informou o Ministério da Saúde nesta segunda (27).

O número voltou a ficar acima de 300 novas mortes diárias o recorde desde o início da pandemia foi batido na quinta (23), com 407 óbitos, e os balanços de sexta e sábado apontaram mais de 300 mortes cada. No domingo, foram 189 novos óbitos, mas o próprio ministério já disse que os números do fim de semana podem ser menores por causa da redução da equipes.