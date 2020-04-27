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Covid-19 no Brasil

Brasil registra 338 novas mortes por coronavírus; total é de 4.543 óbitos

Ao todo, são 66.501 casos confirmados no país, no dia anterior, o Brasil passou da marca de 60 mil casos, com 61.888 no total
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2020 às 17:24

Publicado em 27 de Abril de 2020 às 17:24

Arte covid-19 para capa do site
Arte covid-19 para capa do site Crédito: Divulgação
O Brasil registrou 338 novas mortes por coronavírus nas últimas 24 horas e agora tem um total de 4.543 óbitos, segundo informou o Ministério da Saúde nesta segunda (27).
O número voltou a ficar acima de 300 novas mortes diárias o recorde desde o início da pandemia foi batido na quinta (23), com 407 óbitos, e os balanços de sexta e sábado apontaram mais de 300 mortes cada. No domingo, foram 189 novos óbitos, mas o próprio ministério já disse que os números do fim de semana podem ser menores por causa da redução da equipes.
Ao todo, são 66.501 casos confirmados no dia anterior, o Brasil passou da marca de 60 mil casos, com 61.888 no total.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
O número real, porém, deve ser maior devido à subnotificação e aos exames que ainda aguardam resultado.

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