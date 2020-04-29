'Presidente tenta terceirizar responsabilidades', diz Casagrande

O governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), rebateu as críticas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que responsabilizou governantes estaduais e municipais pelas mais de 5 mil mortes registradas no Brasil pela Covid-19. Em seu perfil no Twitter, Casagrande disse que Bolsonaro "tentou, mais uma vez, terceirizar responsabilidades" e que empatia e equilíbrio devem estar presentes nas ações de qualquer líder político.
Nesta quarta-feira (29), Bolsonaro afirmou que o governo "fez tudo o que era possível ser feito" para conter a pandemia no país e que não poderia ser responsabilizado pelo alto número de mortes provocadas pelo coronavírus. "Não vão botar no meu colo uma conta que não é minha", disse o presidente quando saía do Palácio da Alvorada.
Bolsonaro ainda afirmou que governadores e prefeitos, que adotaram medidas de isolamento social, é que deveriam ser cobrados pelas mortes e citou João Doria (PSDB), governador de São Paulo. "A imprensa tem que perguntar para o Doria porque mais pessoas têm perdido a vida em São Paulo."
Assim como Casagrande, Doria também rebateu as críticas e convidou o presidente para visitar os hospitais do Estado de São Paulo. "Venha ver as pessoas que estão agonizando nos leitos e a preocupação dos profissionais de saúde com as pessoas que podem vir a óbito", disse, em referência a Bolsonaro.
Mais cedo, o governador também já havia se manifestado sobre outra declaração do presidente, sem citá-lo diretamente. "Não precisamos de milagre, precisamos de atitude", afirmou Casagrande no Twitter. Na terça-feira (28), Bolsonaro, ao ser questionado sobre o número de mortes por coronavírus no país, disse: "Eu sou o Messias, mas não faço milagre".