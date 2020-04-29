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Política

'Venha ver as pessoas agonizando nos leitos', diz Doria a Bolsonaro

Nesta quarta (29), o presidente culpou governadores, citando o do Estado de São Paulo, João Doria, e prefeitos por mortes pelo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 14:26

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 14:26

Governador de São Paulo, João Doria
Governador de São Paulo, João Doria Crédito: Sergio Andrade/Governo de São Paulo
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), fez um discurso nesta quarta-feira (29) com fortes críticas ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o convidou a ir ver pessoas agonizando nos hospitais.
Doria respondeu a citação do presidente a ele e ao prefeito Bruno Covas (PSDB).
"Saia da sua redoma de Brasília e venha comigo visitar comigo o Hospital das Clínicas, os hospital do M'Boi Mirim, os hospitais de campanha e venha ver a gripezinha e o resfriadozinho", disse Doria. "Venha ver as pessoas agonizando nos leitos e a preocupação dos profissionais de saúde com as pessoas que podem vir a óbito".
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Doria pediu que Bolsonaro respeite o luto das famílias de 5.000 mil mortos. "Respeite os médicos, os enfermeiros e os profissionais de saúde, que ao contrário do senhor, que vai treinar tiro, estão trabalhando para salvar vidas".

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