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Mortes por Covid-19

Mortes devem ser direcionadas a governadores e prefeitos, diz Bolsonaro

Um dia depois de dizer 'e daí' sobre o número de mortes pela Covid-19, o presidente afirmou que 'sabia que ia acontecer' e fez críticas aos chefes dos Executivos estaduais e municipais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 11:34

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 11:34

Presidente da República, Jair Bolsonaro
O presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a falar sobre o número de mortes pela Covid-19 Crédito: Alan Santos/PR
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta quarta-feira (29) que não se responsabiliza pelas mortes pela Covid-19. Segundo ele, "a conta" deve ser direcionada para os governadores e prefeitos que adotaram medidas de restrição. Ele citou em especial João Doria (PSDB), governador de São Paulo, Estado mais afetado pela doença.
"Não adianta a imprensa querer colocar na minha conta essas questões que não cabem a mim", destacou. "O Supremo (Tribunal Federal) decidiu que quem decide essas questões (sobre restrição) são governadores e prefeitos", disse.
Na terça-feira (28), uma fala do presidente repercutiu após ele ser questionado sobre o número recorde de mortos pelo novo coronavírus registrado nesta terça-feira (28). "E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre", respondeu sobre os números. Bolsonaro chegou a dizer, depois, que se solidarizava com as pessoas que perderam familiares por conta da doença, mas complementou: "É a vida. Amanhã vou eu".

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Bolsonaro voltou a lamentar, nesta quarta (29), o número de mortes, mas ressaltou que "sabia que ia acontecer". O chefe do Executivo destacou o impacto da pandemia na atividade econômica, repetindo que sua preocupação sempre foi "vidas e emprego".

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Bolsonaro falou que a "segundo onda" do desemprego provocará uma "recessão gravíssima". Ele citou as ações do governo de combate a covid-19, como o pagamento do auxílio emergencial e a liberação de recursos extras para a Saúde.
"O que estou fazendo é sugerir ao Ministério da Saúde medidas para a gente voltar rapidamente, tá? Com responsabilidade, (voltar) a uma normalidade. Como disse um parlamentar aqui, os países que adotaram o isolamento horizontal foi onde mais faleceram (sic) gente", disse.
Bolsonaro estava acompanhado de deputados do PSL, seu antigo partido, que defenderam o presidente, o fim do isolamento social e retomada do trabalho. Nesta quarta, o presidente recebeu os parlamentares da legenda para um café da manhã no Palácio da Alvorada.

CONTRÁRIO A PRISÕES

Bolsonaro reforçou ainda seu posicionamento contrário a prisões feitas em Estados em função de quebra do isolamento. Segundo ele, essa era uma cobrança que fazia ao ex-ministro da Justiça Sergio Moro. "Vou divulgar agora a última, penúltima, reunião de ministros onde cobrei isso dele (sobre prisões por medidas de restrição)", declarou.

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