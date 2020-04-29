Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • 'Não concordo nem discordo', diz Bolsonaro sobre restrição de voos
Coronavírus

'Não concordo nem discordo', diz Bolsonaro sobre restrição de voos

Trump afirmou que o Brasil está enfrentando um 'grande surto' de coronavírus e voltou a dizer que seu governo estuda criar restrições de voos ao país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 09:16

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 09:16

25/09/2019 - Nova York - EUA - Em encontro rápido, Trump cumprimentou e elogiou discurso de Bolsonaro, na abertura da Assembleia-Geral da ONU, em Nova York
Donald Trump e Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR/Flickr
O presidente Jair Bolsonaro evitou criticar nesta terça (28) a possibilidade em análise pelo presidente americano, Donald Trump, de restringir voos do Brasil aos Estados Unidos.
"Eu não concordo com nada nem discordo. O que ele [Trump] achar que tem que fazer no país dele, ele faz", disse Bolsonaro na porta do Palácio da Alvorada.
O americano afirmou nesta terça (28) que o Brasil está enfrentando um "grande surto" de coronavírus e voltou a dizer que seu governo estuda criar restrições de voos ao país. Trump disse que provavelmente vai impor medidas para obrigar turistas brasileiros a passarem por testes rápidos de detecção de Covid-19 e a terem suas temperaturas medidas antes de embarcarem em direção ao território americano.
O presidente dos EUA também deixou claro que ainda estuda exatamente quais serão as regras e que uma das opções é banir completamente a entrada de aeronaves comerciais provenientes do Brasil, como já fez com a China e com a Europa. Isso, porém, poderia afetar a indústria do turismo, especialmente na Flórida, afirmou ele.

Veja Também

Trump cita 'grande surto' de coronavírus no Brasil e sugere restrição de voos

"Olha, rapaz, ele fala sobre o que teu país [o dele] deve fazer, eu falo o que o meu país deve fazer", afirmou Bolsonaro sobre as declarações do presidente dos EUA.
Trump já tinha levantado a possibilidade de restringir voos brasileiros no final de março, mas acabou não impondo nenhuma medida.
As declarações do americano foram feitas durante um encontro entre o presidente e o governador da Flórida, o também republicano Ron DeSantis, na Casa Branca.
Durante a entrevista coletiva, DeSantis foi questionado se estava preocupado com a situação de disseminação do coronavírus na América Latina, já que muitos moradores da região costumam viajar para a Flórida.
O governador disse que estava atento ao problema e afirmou esperar ver em breve um aumento no número de casos no Brasil. Na sequência, sugeriu a Trump obrigar viajantes da região a realizarem testes antes de embarcarem para os EUA.

Veja Também

Mesmo com novos leitos, UTIs brasileiras têm alta taxa de ocupação

Bolsonaro defende que PF reabra investigação sobre facada

Ministro da Saúde reconhece agravamento da crise da Covid-19 no Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pizzaria capixaba sobe 3 posições entre as 50 melhores da América Latina
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026
Editais e Avisos - 15/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados