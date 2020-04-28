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Recorde de mortes

Ministro da Saúde reconhece agravamento da crise da Covid-19 no Brasil

A declaração ocorreu após o Brasil registrar novo recorde de mortes, com 474 óbitos confirmados nas últimas 24 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2020 às 20:59

Publicado em 28 de Abril de 2020 às 20:59

Após dizer na última semana que não via um crescimento explosivo de casos do novo coronavírus no Brasil, o ministro da Saúde, Nelson Teich, afirmou nesta terça-feira (28) que o Brasil vive um período de evolução da curva de casos e mortes em decorrência do novo coronavírus.
Ministro da Saúde, Nelson Teich
Nelson Teich afirmou que a piora está "restrita" aos lugares que estão enfrentando as maiores dificuldades atualmente Crédito: JOSE DIAS/PR
A declaração ocorreu após o Brasil registrar novo recorde de mortes, com 474 óbitos confirmados nas últimas 24 horas.

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"O que tem que ficar claro é que é um número que vem crescendo. Há uns dias atrás eu falei que poderia ser um acúmulo de casos de dias anteriores, que foi simplesmente resgatado. Mas como a gente tem a manutenção desses números elevados e crescentes, temos que abordar isso como um problema, como uma curva que vem crescendo com o agravamento da situação", afirmou.
Teich afirmou que a piora está "restrita" aos lugares que estão enfrentando as maiores dificuldades atualmente.
"A gente vê como uma tendência naqueles lugares onde a gente tem as piores condições em relação à doença", disse. "Hoje a gente aborda isso como uma evolução da curva pra cima, uma piora em relação aos dias anteriores."
Questionado sobre os locais que despertam maior preocupação, membros da pasta citaram Manaus, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo.

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