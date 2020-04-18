Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • 'Coronavírus se esconde para ampliar a contaminação', diz professor da USP
Covid-19

'Coronavírus se esconde para ampliar a contaminação', diz professor da USP

O professor Paulo Saldiva está à frente de um grupo da USP que desenvolveu um protocolo para que se coletem tecidos durante a necropsia das vítimas da Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2020 às 16:24

Publicado em 18 de Abril de 2020 às 16:24

Imagem microscópica do coronavírus
Imagem microscópica do coronavírus Crédito: CDC/ Unsplash
O novo coronavírus pode se dissimular no organismo humano e contagiar outras pessoas sem que o infectado saiba que está disseminando o vírus. De acordo com o professor do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), Paulo Saldiva, além de ser mais agressivo que o H1N1, a Covid-19 tem um tempo maior de latência no organismo.
Saldiva está à frente de um grupo da USP que desenvolveu um protocolo para que se coletem tecidos durante a necropsia das vítimas da covid-19, montando um biobanco que poderá ser compartilhado pelos pesquisadores para estudar a doença e suas manifestações sistêmicas. Ele já atuou em outras pandemias, fazendo a análise de corpos de dezenas de vítimas do H1N1.
Até a tarde de ontem, a equipe tinha feito necropsia pelo método minimamente invasivo em 15 corpos. A expectativa é de chegar a 50 para entender a dinâmica da doença e planejar ações terapêuticas.

Veja Também

Amazonas tem colapso na saúde e usará contêiner para mortos por coronavírus

É possível comparar o novo coronavírus com outros vírus, como o H1N1?

Esse vírus é mais agressivo que o H1N1. A contagiosidade é similar, mas a agressividade dele é um pouco maior. A outra característica que o torna mais letal é que o tempo de latência, entre você estar contaminado e desenvolver doença clínica, também é maior. No H1N1 em no máximo dois dias você estava com febre. Nesse vírus pode ficar até 10 ou 12 dias sem sintomas, enquanto ele vai minando o organismo. Isso significa que a pessoa com o vírus pode estar contaminando outras sem saber.

Já dá para entender como o vírus age e se há diferença nos corpos de homens e mulheres?

Fizemos 15 necropsias, mas só temos as análises de dez. Vamos ter a resposta para isso mais à frente. Agora estamos fazendo o PCR (exame molecular) de todos os órgãos para saber para onde o vírus foi. A gente sabe que, além do pulmão, os vírus estão indo para o cérebro, os rins e os testículos. O que sabemos é que é muito rápido e extremamente agressivo, principalmente no sistema respiratório. A maioria estava com as vias sanguíneas que irrigam os pulmões obstruídas por tromboses.

Veja Também

São Paulo recebe mais meio milhão de testes para Covid-19 da Coreia do Sul

Alguma dificuldade para conseguir material para o estudo?

Os familiares, mesmo em momento de perda, autorizam o uso desse material. Já que não podem doar o órgão, entendem que estão doando conhecimento. O número sobe todo dia, e todo dia tem necropsia.

Quando os resultados dos estudos estarão disponíveis?

O material analisado já está sendo oferecido, por isso, que a gente dividiu em equipe. Já temos artigo científico escrito sobre trombose e está saindo outro sobre a técnica que a gente usa. A gente acha que vai chegar rápido em torno de 40 ou 50 casos; vamos ter pacientes de várias faixas etárias, com comorbidades e vários tempos de internação para entender o que acontece ao longo do tempo de internação, como a doença evolui. Entender por que algumas pessoas morrem com poucos dias e outras com mais dias.

Veja Também

Número de mortes por coronavírus no Brasil pode ser nove vezes maior

Vídeo: devota se veste de Nossa Senhora da Penha para homenagem no ES

Coronavírus: Luciano Rezende suspende feiras livres em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Saiba quais os melhores modelos de máquina de lavar roupas em 2026
Imagem BBC Brasil
Israel está demolindo cidades no sul do Líbano, mostram imagens de satélite
Imagem BBC Brasil
Reino Unido se prepara para escassez de comida causada por guerra no Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados