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Covid-19

Esposa de Governador do RJ, Helena Witzel também está com coronavírus

Witzel foi diagnosticado com a doença e está em casa. Assessoria divulgou que primeira-dama contraiu a Covid-19 depois que o governador foi fazer exames em hospital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2020 às 15:32

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 15:32

Esposa do Governador do Rio de Janeiro, Helena Witzel
Esposa do Governador do Rio de Janeiro, Helena Witzel Crédito: Domingos Piexoto/ Agência O Globo
A esposa do governador do Rio, Wilson Witzel, também foi infectada pelo novo coronavírus. O mandatário fluminense havia confirmado que estava com a Covid-19 no dia 14 deste mês.
Desde então, Witzel vinha se mantendo em isolamento em casa, no Palácio Guanabara. As reuniões com o secretariado têm sido feitas por vídeo. Na manhã desta quinta-feira, 23, ele saiu da sede do governo para ter uma consulta no Hospital Copa DOr, na zona sul. "Ele se recupera normalmente e passa bem", informou a assessoria de imprensa.
Foi nessa mesma visita que sua esposa, Helena Witzel, recebeu a confirmação de que também está com a doença. Presidente de honra da RioSolidário, organização sem fins lucrativos, Helena tem papel ativo no governo e costuma aparecer ao lado do marido em compromissos da agenda dele.
Além deles, o secretário de Saúde, Edmar Santos, também confirmou na semana passada que foi infectado pelo vírus.
A cúpula do governo do Rio se reúne hoje para discutir uma possível flexibilização na quarentena a partir de maio.

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