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Covid-19

Se não houver isolamento de 50%, podemos rever reabertura, diz Doria

O governador do estado de São Paulo divulgou que o índice de isolamento de 48% na quarta-feira (22), está abaixo do mínimo esperado de 50%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2020 às 14:10

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 14:10

Governador de São Paulo, João Doria
Governador de São Paulo, João Doria Crédito: Sergio Andrade/Governo de São Paulo
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou nesta quinta-feira (23) que, se índices de isolamento social não ficarem acima de 50%, isso possa afetar a reabertura econômica prevista para maio.
O tucano fez a declaração em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, onde divulgou índice de isolamento de 48% na quarta-feira (22), abaixo do mínimo esperado de 50%.
"Se nós não tivermos uma taxa superior a 50%, poderemos rever a decisão da etapa que sucede a quarentena que vai até 10 de maio", disse Doria. "Não poderemos fazer flexibilização se não tivermos um índice mínimo de 50% de pessoas em casa. Ontem esse índice não foi atingido, mas nos quatro dias anteriores superamos os 50%, portanto, é perfeitamente possível".
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Doria vem adotando um discurso mais brando, com uma exigência de isolamento menor do que a inicial, de 70%. Ele afirmou que, com base em avaliação de médicos, esse novo índice, de pelo menos 50%, seria o aceitável.
Na terça (21), feriado em homenagem a Tiradentes, o índice foi de 57%. Nas últimas semanas, o estado só tem conseguido alcancar índices perto de 60% nos feriados e finais de semana.
Doria também anunciou um decreto recomendando o uso de máscaras em locais públicos.

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