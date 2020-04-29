Seis vezes em que Bolsonaro falou 'e daí?' sobre temas do país

O presidente Jair Bolsonaro se esquiva de respostas sobre temas importantes Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

Esse padrão de resposta de Bolsonaro, quando indagado pela imprensa sobre determinados temas importantes para o país, se repetiu em outros momentos desde campanha eleitoral, em 2018. Especialistas ouvidos por A Gazeta avaliam que esse tipo de declaração do presidente pode ser adequar aos períodos eleitorais, mas não condizem com o papel de um governante.

Questionamentos sobre episódios como o incêndio no Museu Nacional, no Rio de Janeiro; as queimadas na Amazônia; e o preço do diesel também tiveram respostas lacônicas do presidente. Veja algumas frases selecionadas por A Gazeta:

INCÊNDIO NO MUSEU NACIONAL

"Já está feito. Já pegou fogo. Quer que eu faça o quê?" Jair Bolsonaro - Presidente da República, na época candidato ao cargo

RESPOSTA AO MERCADO FINANCEIRO

Em abril do ano passado, após decidir segurar o aumento previsto de 5,7% no preço do diesel pela Petrobras, o que não foi bem recebido pelo mercado econômico, Bolsonaro foi questionado e se esquivou, afirmando que não entendia de economia. Em 2018, enquanto ainda era pré-candidato, o parlamentar já havia repetido essa afirmação em outras entrevistas.

"Não sou economista. Já falei que não entendia nada de economia" Jair Bolsonaro - Presidente da República

QUEIMADAS NA AMAZÔNIA

"Queimada tem todo ano. Até por uma questão de tradição" Jair Bolsonaro - Presidente da República

SUSPEITA DE CORRUPÇÃO ENVOLVENDO FLÁVIO BOLSONARO

Em dezembro do ano passado, questionado sobre o envolvimento do filho dele, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) em supostos esquemas de corrupção, o presidente fugiu da resposta e rebateu o repórter

"Pergunta para sua mãe os recibos que ela dá para o seu pai" Jair Bolsonaro - Presidente da República

MORTES POR CORONAVÍRUS

Não é a primeira vez, dentro do período de pandemia, que Bolsonaro se esquiva de perguntas relacionadas ao número de mortos por coronavírus no Brasil. O país acaba de ultrapassar a China em número de óbitos. Em resposta, o presidente disse que lamenta, mas não sabe o que esperam dele. Na semana passada, o líder do executivo já havia respondido "Não sou coveiro, tá?" para perguntas similares.

"E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Sou Messias mas não faço milagres" Jair Bolsonaro - Presidente da República

INDICAÇÃO PARA A POLÍCIA FEDERAL

A troca no comando da Polícia Federal, que culminou no pedido de demissão do ex-ministro da Justiça Sergio Moro , levantou questionamentos sobre uma possível interferência política do presidente na Polícia Federal. Em denúncias feitas durante seu pronunciamento , Moro afirmou que o presidente gostaria de ter alguém de confiança comandando o órgão, responsável por investigações que envolvem o nome de dois de seus filhos. Ao indicar Alexandre Ramagem, amigo pessoal da família Bolsonaro, o presidente foi questionado e defendeu a escolha.

"E daí? Antes de conhecer meus filhos eu conheci Ramagem. Por isso deve ser vetado? Devo escolher alguém amigo de quem?" Jair Bolsonaro - Presidente da República

O PAPEL COMO GOVERNANTE

As respostas evasivas do presidente para perguntas sobre assuntos relevantes para o país não surpreendem os especialistas ouvidos por A Gazeta e, segundo eles, remontam os tempos da campanha eleitoral.

Na avaliação do cientista político João Gualberto, o presidente age como se ainda fosse candidato a um cargo público. "Bolsonaro não tem estratégia de governo, de convergência. Ele governa como quem faz campanha. Frases assim são boas para vencer eleição, mas péssimas para governar", pontuou.

O professor de Teoria Política na Unesp Milton Lahuerta sustenta que, com a postura, o presidente abdica de presidir verdadeiramente o Brasil. "Ele está se omitindo das suas responsabilidades nos momentos mais dramáticos. Não é presidente de fato. Ele é presidente por direito, porque foi eleito, mas abdicou dessa condição em cada um desses episódios ao demonstrar que não faz ideia do que o cargo significa."