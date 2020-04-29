Bolsonaro não precisa fazer milagre, apenas agir como presidente

Faltam testes, faltam equipamentos de proteção aos profissionais de saúde, faltam respiradores, faltam até vagas em cemitérios. O sistema de saúde entra em colapso em vários Estados, antes mesmo do pico da pandemia. Sobre esses assuntos, nenhuma palavra. “Eu não falo sobre a questão da saúde”, esquivou-se o presidente, quando o Brasil registra mais de cinco mil mortos, tornando-se o 9º país com mais vítimas, acima da China, sem levar em conta as subnotificações.

Diante da perigosa queda na taxa de isolamento, o presidente deve liderar a batalha contra o coronavírus, e não entabular uma guerra política atrás de outra, em um diversionismo que desvia o país das decisões necessárias e urgentes. Bolsonaro tem Messias no nome, mas não concentra poderes nem opera feitos sobrenaturais. Ninguém duvida da complexidade da sua missão, mas ela não tem nada de mítica. Basta agir como o homem investido da faixa presidencial e honrar seus compromissos políticos.