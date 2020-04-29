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Combate ao coronavírus

Reabertura de shoppings no ES é preocupante, diz pesquisadora da Ufes

Os shoppings centers estão fechados no Espírito Santo desde a segunda quinzena de março, como uma das medidas de prevenção ao coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 12:04

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 12:04

Data: 19/03/2020 - ES - Vitória - Shopping Vitória fechado para visitação devido pandemia de coronavírus - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ
Shopping no ES fechado devido ao coronavírus  Crédito: Vitor Jubini
A pesquisadora Ethel Maciel, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), demonstrou preocupação caso haja reabertura de shopping centers no Estado. Estes estabelecimentos estão fechados no Espírito Santo desde a segunda quinzena de março, como uma das medidas de prevenção ao novo coronavírus.
Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, a pesquisadora apontou que os shoppings centers naturalmente são locaisl de aglomeração, o que pode elevar o número de casos de Covid-19.
"O shopping seria o local mais preocupante no momento, porque é naturalmente um local de aglomeração. Estamos participando da sala de situação junto ao governo. Acredito que a melhor decisão será tomada de acordo com dados. Temos uma estimativa que aponta que se aumentarmos a interação entre as pessoas em 10%, podemos aumentar o número de mortos em até 90%", justificou.
Ethel também reforçou a necessidade de as pessoas manterem o distanciamento social, mesmo se o comércio for reaberto na Grande Vitória.
"Como pesquisadora, acho muito ruim você dar a falsa ideia de que está tudo normal. Não está normal e vamos demorar para chegar à normalidade. Estamos em uma guerra e essa guerra está no início. Fazer tomar qualquer medida que possa perder o controle é perder tudo que fizemos nos últimos 40 dias", disse.
Na semana em que se aguarda a reabertura do comércio na Grande Vitória, que prevista para segunda (4), o número de casos do novo coronavírus no Espírito Santo alcançou o triste número de 14 mortes e mais de 200 casos em apenas um dia. Diante do cenário, o governador Renato Casagrande fez um apelo para que seja mantido o distanciamento social e afirmou que a flexibilização estará condicionada a manutenção da taxa de isolamento acima de 55% no Estado.

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