Reabertura de shoppings no ES é preocupante, diz pesquisadora da Ufes

Shopping no ES fechado devido ao coronavírus Crédito: Vitor Jubini

Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, a pesquisadora apontou que os shoppings centers naturalmente são locaisl de aglomeração, o que pode elevar o número de casos de Covid-19.

"O shopping seria o local mais preocupante no momento, porque é naturalmente um local de aglomeração. Estamos participando da sala de situação junto ao governo. Acredito que a melhor decisão será tomada de acordo com dados. Temos uma estimativa que aponta que se aumentarmos a interação entre as pessoas em 10%, podemos aumentar o número de mortos em até 90%", justificou.

Ethel também reforçou a necessidade de as pessoas manterem o distanciamento social, mesmo se o comércio for reaberto na Grande Vitória.

"Como pesquisadora, acho muito ruim você dar a falsa ideia de que está tudo normal. Não está normal e vamos demorar para chegar à normalidade. Estamos em uma guerra e essa guerra está no início. Fazer tomar qualquer medida que possa perder o controle é perder tudo que fizemos nos últimos 40 dias", disse.