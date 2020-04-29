"Falta maturidade à população", diz leitor sobre indefinição sobre comércio

Comércio fechado por causa do coronavírus no Centro de Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

No perfil de A Gazeta no Facebook, a matéria teve muita repercussão entre os leitores. A maioria deles pediu que o governo reconsidere a abertura, principalmente porque a população ainda não se conscientizou dos riscos. "Os números estão crescendo assustadoramente", disse um dos leitores, preocupado com a flexibilização da atividade. Confira abaixo uma seleção de comentários.

A questão toda está na falta de educação e de maturidade da população. Se a portaria era pra todos usarem máscaras nas ruas e não usam, acho correto não abrir as portas do comércio. Quando a população tiver mais compromisso e responsabilidade isso pode acontecer. (Luciano Sjb)

Está muito difícil pedir que fiquem em casa para seu próprio bem, e as pessoas mostrando seu caráter e achando bonito estar nas ruas sem necessidades. Hoje está nas praias fazendo atividades físicas, não é saúde, é sim vc contribuindo para a morte de alguém, e vc não está livre dela. (Nora Dalvi)

É uma situação muito delicada. O momento é de ter sabedoria... Infelizmente muitos não levam a sério. Eu compreendo que está muito difícil para os comerciantes, como para todos os informais, como eu... Mas, é preciso ter prudência! Deus proteja a todos nós! (Marinete Silva)

Governador está tão preocupado que não construiu nenhum hospital de campanha. Não adianta culpar os comerciantes da irresponsabilidade que as pessoas cometeram. Temos que tomar as medidas de proteção sim, mas a vida deve continuar. (Felipe Cirilo)

Todos querem o comércio aberto, mas se não prevenir e não conscientizar as pessoas à volta, fica mais demorada a abertura do comércio. Os números estão crescendo assustadoramente. Quando sentir na pele que não é uma gripezinha pode ser tarde. (Valdo Oliveira)

Aqui as pessoas não estão respeitando. Não fazem o distanciamento, e muitos sem máscaras. Saem sem necessidade. Acho que, se abrir, não terá vaga nem na enfermaria, quanto mais nas UTI do hospitais. (Marcela Junqueira)

Abrir o comércio agora, e daqui 2 semanas 70% da população estará infectada e sem leito, o ES não tem estrutura para isso. (Joyce Gonçalves)

Abertura de comércio agora é um absurdo. Até entendo que tem muitos que estão se condições para comprar seus mantimentos. Mas abrindo o comércio pouco vai gerar condições financeiras para que isso de resolva e sim espalhar mais Covid-19 (Janaina Silva Dos Santos Nascimento)

Moro em São Mateus e estou em Serra. No Norte o comércio abriu a partir das 11h30 da manhã. Estive lá para uma consulta e admirei o comportamento das pessoas. Respeitando as normas pra entrar nos estabelecimento e pouquíssimas pessoas sem usar máscara. Diferente de onde estou em Serra. Vi muita aglomeração e pessoas sem máscaras. Acho bem difícil as pessoas se disciplinarem. Espero que em São Mateus continuem com o cuidado que presenciei. Cidade conta hj com 12 casos. De qualquer forma acho um pouco cedo para abertura já que os números tem subido bastante!! (Claudia Regina Santos)

Acho que deveria permanecer fechado! Temos que pensar em vida não em dinheiro! Sei que abrir véspera do Dia das Mães seria muito bom para os lojistas, mas as consequências vão ser catastróficas. (Roberta Miranda Ribeiro)

A população não se preocupa e acha que isso é uma bobeira, aqui em Jardim da Penha eu vejo várias pessoas passeando na rua sem máscaras, como se não tivesse acontecendo nada. Eu preciso trabalhar, mas confesso que tenho medo. (Elines Mazzani)

Gente, pessoas conhecidas estão morrendo em meu redor por conta da Covid 19 e, ao contrário do que as pessoas pensam, esse vírus não está matando só os ricos não, pq vejo muito gente brincando falando que isso é doença de rico que pobre não pega isso não, pois bem pessoas conhecidas que morreram são pessoas humildes e pobres assim como eu e a maioria da população.. (Kamila Siilva)

Não é hora de abrir comércio, sei que dependemos do trabalho, mas se abrir infelizmente vai colapsar o sistema e muitas perdas de vidas irão acontecer. (Angela Zanão)

Não entendo como ainda estão em dúvida! Abrir o comércio e pedir para as pessoas ficarem em casa??? Sejam coerentes! Sejam prudentes! Preservem as vidas!!! (Tainá Bastos Rios de Brito)

Infelizmente as pessoas não querem acreditar! Não respeitam nada! Quantos mais vão ter que sofrer para caírem na real! Estão achando que é brincadeira isso! Fecha tudo! Não tem como recuperar uma vida que se foi! (Kellen Peres Carlos)

Melhor suspender logo a abertura e fechar mais coisas. Está ficando insustentável a situação! (Valeria Grijó)

Sensatez é a única coisa que esperamos das autoridades neste momento tão delicado. (Lú Do Flávio)

Abrir o comércio e obrigar todos (caso do shopping) a só entrarem de máscara. Tipo impor a todos usarem ao entrar em seus estabelecimentos! Criar uma regra! Proibido ? entrar sem máscara. (Yasnaia Tristão)

É preciso rever isso com urgência. As pessoas seguem agindo de forma bem irresponsável por aí. (Danielli Bicalho)

Se o povo estivesse quieto em suas casas tudo bem, mas o comércio fechado tá tudo rodando na rua, fazendo não sei o quê? Não adianta, o povo é teimoso... (Marcia Oliveira)