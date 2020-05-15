Veja o que dizem os parlamentares do ES sobre saída de Teich da Saúde

Bancada capixaba na Câmara dos Deputados repercute saída de Nelson Teich da Saúde Crédito: Montagem

O deputado federal Felipe Rigoni (PSB) avaliou que mais uma troca de ministro da Saúde, durante a pandemia do coronavírus, é "inacreditável". O parlamentar criticou o presidente, afirmando que Bolsonaro precisa "deixar os seus ministros trabalharem". "Uma irresponsabilidade total e que só piora o nosso cenário", escreveu Rigoni, no Twitter. "Menos ego e mais ciência", completou.

É inacreditável o que está acontecendo. Em meio à pandemia, mais uma vez, o Ministério da Saúde vai trocar de mãos. Uma irresponsabilidade total e que só piora o nosso cenário. Já está na hora do presidente deixar os seus ministros trabalharem. Menos ego e mais ciência. — Felipe Rigoni (@rigoni_felipe) May 15, 2020

Médico, o deputado federal Sérgio Vidiga l (PDT) agradeceu Teich por ter "defendido a vida e respeitado a ciência" dentro do governo Bolsonaro, e disse que a saída do ministro traz instabilidade e consequências negativas ao combate à pandemia. O parlamentar também afirmou que a saúde da população deve ser prioridade e, por isso, é preciso "deixar questões políticas de lado e colocar a vida em primeiro lugar".

A saída do então ministro da saúde traz instabilidade e consequências negativas às ações de enfrentamento ao Covid-19. Agradeço por ter defendido a vida e respeitado a ciência. 2/2

#Saúde #Coronavírus #MinistériodaSaúde #Pandemia — Sergio Vidigal (@vidigalsergio) May 15, 2020

O senador Fabiano Contarato (Rede) também apontou que Teich decidiu não abandonar a ciência, ao ser contrários às posições do presidente sobre a utilização da cloroquina desde os primeiros sintomas da doença e a flexibilização das medidas restritivas durante a pandemia.

"Ates de sair, [o ex-ministro] dizia a amigos que estava difícil conciliar os desejos do presidente (de uso da cloroquina e de flexibilização do isolamento). É mais um médico que não abandona a ciência e se insurge contra um presidente que, a cada dia, nos leva para uma situação insustentável. Estamos diante de grave uma crise de saúde, mas mais do que isso: de uma crise política que precisa de uma resposta (...). Não podemos nos calar diante de loteamento de cargos, de um militar submisso, ou de um político terraplanista e negacionista na pasta da Saúde", afirmou.

A cadeira do ministro @TeichNelson já entrou em leilão antes mesmo de ele deixá-la. O Ministério da Saúde será um consórcio do Centrão, da tutela militar e de lunáticos da Cloroquina, onde a ciência será torturada diariamente! https://t.co/ca1CWVrr3q — Fabiano Contarato (@ContaratoSenado) May 15, 2020

Para o deputado federal Helder Salomão (PT), o pedido de demissão do ministro da Saúde é reflexo do caos que o país vive durante a pandemia, com o comando do presidente Bolsonaro. "Que outro país tem um presidente tão irresponsável na condução do enfrentamento à crise sanitária? Que outro presidente vive provocando conflitos com Estados, municípios e com a sua própria equipe? Que outro país troca duas vezes o ministro da Saúde em plena pandemia?", questionou.

"A saída do ministro da saúde, hoje, é o reflexo do caos que o Brasil está vivendo, onde as vidas das pessoas e os empregos estão ameaçados. O presidente Bolsonaro não tem mais condições de governar o Brasil", completou. No Twitter, o parlamentar também defendeu o impeachment do presidente.

Caiu o Mandetta. Caiu o Moro. Agora caiu o Teich.



E já passou da hora de cair o Bolsonaro! — Helder Salomão (@heldersalomao) May 15, 2020

Em nota, Ted Conti (PSB) também criticou as interferências de Bolsonaro no Ministério da Saúde e disse que vê com preocupação a mudança na pasta. Apesar da crítica, o socialista diz torcer para que o próximo a conduzir a Saúde consiga desenvolver um bom trabalho.

"Lamento a saída de mais um Ministro da Saúde, em meio a esta pandemia. Nelson Teich é um profissional reconhecido na área da medicina e deixou o governo em menos de um mês. Vejo a mudança com preocupação. O Presidente precisa interferir menos para que o Ministro consiga implantar a forma de trabalho que julga mais importante para o Brasil. Mas vamos torcer para que o próximo a ocupar este cargo na Saúde consiga desenvolver um bom trabalho para o bem dos brasileiros."

SAÍDA NO ATUAL CONTEXTO PREOCUPA

Já o deputado federal Amaro Neto (Republicanos) evitou fazer críticas ao presidente Bolsonaro e pregou o diálogo e o equilíbrio para a elaboração de medidas de combate à Covid-19. "É inegável dizer que a saída do ministro da área mais sensível do governo, neste momento da pandemia, poderá causar algum prejuízo no combate efetivo ao coronavírus no país. Precisamos de diálogo, equilíbrio e união de forças para colocar de pé estratégias que assegurem a salvação de vidas e a manutenção das famílias brasileiras", afirmou.

O deputado federal Da Vitória (Cidadania) relembrou que é prerrogativa do presidente a escolha de quem vai ocupar cada pasta, mas ressaltou a importância da continuidade do trabalho na área da saúde. "É preocupante a segunda troca do ministro da Saúde em menos de um mês e durante a pandemia. Cabe ao presidente escolher e nomear seus ministros, mas é importante uma continuidade no trabalho para o enfrentamento ao novo coronavírus no país."

A deputada federal Lauriete (sem partido) também não fez uma análise sobre a postura do presidente, mas afirmou que não é o momento para o país ter obstáculos políticos. "O ministro da Saúde, Nelson Teich, deixou o cargo alegando discordâncias com o presidente. Infelizmente, é muito complicado no contexto de uma pandemia assustadora, o Brasil enfrentar obstáculos políticos. Não entro no mérito, mas em defesa da vida temos que focar na crise sanitária."

Norma Ayub (DEM) declarou, por nota, que se preocupa com as interrupções na gestão do Ministério de Saúde e que sente "muito a falta do excelente desempenho ex-ministro Mandetta" a quem elogiou pela postura firme a favor do isolamento social e proteção dos grupos de risco.

"Confesso que não tenho nem como avaliar o desempenho Ministro Nelson Teich. Acredito que ele tenha encontrado no Ministério da Saúde uma equipe já estruturada, e com um planejamento bem direcionado para o combate à Pandemia. Sinto ainda muito a falta do excelente desempenho do ex-ministro Mandetta, a quem rendo minhas homenagens pela postura firme e enérgica a favor do isolamento social, e a proteção especial aos idosos e demais grupos de risco de baixa imunidade. Me preocupa muito, que no meio desta guerra contra a Pandemia, tenhamos estas interrupções na gestão do Ministério da Saúde."

ALIADOS DO PRESIDENTE

Na contramão das críticas da bancada, a deputada federal Soraya Manato (PSL), aliada do presidente, disse que a saída do ministro da Saúde se deve ao fato de que Teich "não estava de acordo com as questões relacionadas ao isolamento social e o uso da cloroquina no tratamento dos acometidos com Covid-19. Ele não estava de acordo com as ideias do governo Bolsonaro."

O desafio maior do sistema de saúde brasileira é gestão. Decisão de isolamento, uso de cloroquina não são pautas de decisão do ministro, esse assunto já foi superado, CFM e STF já decidiram isso. @jairbolsonaro @camaradeputados @SenadoFederal não estão deixando faltar recursos. — Evair de Melo (@EvairdeMelo) May 15, 2020

Frisando que o problema é de gestão, o parlamentar capixaba disse que Bolsonaro vai encontrar "um nome do tamanho do desafio". "Vida que segue", declarou no Twitter.