Em meio à pandemia, caravana de capixabas vai a Brasília apoiar Bolsonaro

Grupo de 45 capixabas foi de ônibus para Brasília manifestar apoio ao presidente Crédito: Reprodução/Facebook

Em meio à pandemia do novo coronavírus , que já matou mais de 270 mil pessoas no mundo, uma caravana saiu do Espírito Santo rumo a Brasília para manifestar apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro . O grupo de capixabas vai se unir a manifestantes de outras partes do país em atos pró-governo, marcados para este fim de semana.

Mesmo com as recomendações do Ministério da Saúde para restringir viagens e evitar aglomerações, o grupo formado por 45 pessoas percorreu mais de mil quilômetros de ônibus até Brasília, nesta sexta-feira (08). Uma foto publicada nas redes sociais mostra que algumas pessoas não faziam uso de máscaras, equipamento de proteção que já é obrigatório em vários estados do país.

Grupo de capixabas foi a Brasília para participar de manifestações a favor de Bolsonaro Crédito: Reprodução/Facebook

Contudo, capixabas entrevistados pela reportagem alegam que estão seguindo as orientações das autoridades de saúde. Eles também afirmam que o isolamento vertical, no qual eles acreditam, e que tem por finalidade isolar do vírus apenas pessoas de grupos de risco, está sendo feito.

"Não estamos ignorando o vírus, sabemos que ele existe e estamos tomando as precauções. Antes de entrar no ônibus, medimos a temperatura de cada um. Estamos seguindo todas as orientações do Ministério da Saúde, uso de máscaras, álcool em gel, procurando manter o distanciamento. Somente pessoas fora do grupo de risco, abaixo de 60 anos, e sem nenhuma enfermidade estão conosco", declarou Romulo Lacerda, que faz parte da caravana.

O grupo vai passar dois dias em Brasília, onde participará de atos pró-governo. Romulo defende que é preciso apoiar Bolsonaro neste momento e lutar para que ele consiga exercer o mandato de forma livre e democrática, algo que, na opinião dele, não está acontecendo.

"Estamos indo a Brasília para demonstrar nosso apoio ao presidente e cobrar que ele consiga colocar em prática as pautas levantadas durante a campanha que, por politicagem, o Congresso e o STF têm barrado. Quero deixar claro que não somos contra essas instituições, queremos Executivo livre, Congresso livre e STF livre. Porém, estes dois últimos Poderes têm colocado barreiras para que o presidente governe" Romulo Lacerda - Autônomo

"Somos contra a intervenção militar. Infelizmente não tenho como proibir pessoas de apresentarem este tipo de sugestão, embora a intervenção militar seja constitucional. Mas somos a favor de vencer essa batalha sem uso de força", declarou.

Parte da caravana vai acampar na Praça dos Três Poderes, em frente ao Palácio do Planalto. No local foi montado um acampamento de apoiadores de Bolsonaro que se denominam parte dos "300 do Brasil". O grupo de extrema-direita é um dos organizadores de uma marcha prevista para este fim de semana.

Atos pró-governo acontecem em Brasília neste sábado Crédito: Wilk D'Souza

O ator capixaba Wilk D'Souza está entre os manifestantes que participam do acampamento. Membro do movimento "Gays com Bolsonaro", ele defende que é preciso demonstrar apoio ao presidente em manifestações.