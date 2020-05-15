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Lorenzo Caser Mill

Artigo de Opinião

Economia

Crise da Covid-19 deve ser ponto de partida para um projeto nacional

Realismo fiscal é fundamental, mas para que o Brasil possa ousar na construção de uma estratégia autônoma, quiçá disruptiva, de desenvolvimento
Lorenzo Caser Mill

Públicado em 

15 mai 2020 às 14:31
O Departamento Nacional de Infraestrutura (Dnit) lançou um programa para avaliar a periculosidade das rodovias brasileiras e reduzir o risco de acidentes.
Fortes investimentos em infraestrutura são ações para conter a crise econômica Crédito: Governo do Estada de São Paulo/Divulgação
Foi informalmente lançado pelo governo federal, no final de abril, o programa Pró-Brasil. Por ora, não passou de uma carta de intenções esboçada num parco conjunto de slides de PowerPoint, mas previu, de início, a aplicação de R$ 30 bilhões na conclusão de 70 obras públicas já iniciadas, com a criação de 500 mil a um milhão de empregos nos próximos três anos.
Não pretendo, neste texto, estender-me em relação aos detalhes do projeto. Basta dizer que se trata de um “safanão” na agenda ultraliberal – é razoável utilizar tal epíteto – de Guedes, que, em recentes lives e entrevistas, segue atribuindo à injeção de capital estrangeiro o caráter de panaceia para a desesperadora estagnação (ou recessão cíclica?) econômica brasileira, que já perdura três décadas.
A intenção, aqui, passa pela confrontação desses rumos econômicos há muito tomados com a crise provocada pelo novo coronavírus. Diante do caos instaurado no mercado de trabalho, a resposta governamental em praticamente todo o globo não tem se resumido a auxílios emergenciais aos trabalhadores que se viram repentinamente desvalidos, mas tem passado, também, por fortes investimentos públicos em infraestrutura, por crédito barato para pequenas e médias empresas e, claro, pelo resgate de relevantes indústrias com mercado paralisado ou prejudicado.

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Afinal, que país gostaria de ver seu principal fabricante de aviões e preceptor de tecnologia militar aeronáutica ir à falência? Certamente não é o caso dos norte-americanos, que já preparam um pacote de 60 bilhões de dólares para a Boeing.
Então, essa crise sanitária tem tudo para inaugurar um período de projetos nacionais fortes, que darão a ela uma resposta hábil a lidar com os problemas que o centrismo social-liberal ou suas toscas variantes cesaristas de discurso barato deixaram sem solução.
No caso brasileiro, o problema, que mais parece uma antiestratégia, possui traços característicos: desemprego alto, índices alarmantes de informalidade, desigualdade insustentável e crescimento econômico pífio, com média de 1% ao ano de 1990 a 2020 – de 1940 a 1980, a cifra correspondente era de cerca de 4% ao ano.

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O novo coronavírus, assim, evidencia algo que ganha terreno, ao menos lá fora, desde a crise das subprimes em 2008: o famigerado projeto nacional de desenvolvimento, que deve pressupor uma fina sintonia – quase que uma simbiose – entre o setor público e a iniciativa privada de capital nacional. Nenhuma nação enriquece puramente por meio de agrados aos mercados financeiros, com o dinheiro dos outros e sem inovação institucional destinada a dar chance a muitos.
É claro que as cadeias de produção globais existem e são essenciais; afinal, a industrialização “substitutiva de importações“ é uma doutrina abandonada há mais de 50 anos. A disfunção brasileira nessas cadeias, porém, é uma política socioeconômica de especialização crescente, muitas vezes imposta por interesses escusos e exógenos, nos setores primários ou de baixo valor agregado.

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O volume de capital inserido no país em decorrência do comércio internacional se torna ínfimo, impedindo o aumento do nível de renda da população. E, sem demanda e sem aumento no nível de renda, não há crescimento econômico – keynesianismo básico e jamais abandonado, mesmo no liberalismo anglófono.
Lembremos que o realismo fiscal é fundamental, sim; sucessivos déficits primários e o inchaço dos gastos correntes do governo são absolutamente inadmissíveis. Mas essa importância se dá pela razão inversa àquela pretendida por Guedes: para que o Brasil não dependa da confiança financeira – curiosa entidade metafísica – e possa ousar na construção de uma estratégia autônoma, quiçá disruptiva, de desenvolvimento.

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Aparentemente, essa divergência teórica já marca presença na equipe econômica do governo federal. Na linha do deslumbramento de Darcy Ribeiro, que considerava a civilização brasileira uma Roma tardia e tropical, dadas as suas potencialidades étnicas e econômicas, “somos povo novo ainda na luta para nos fazermos a nós mesmos como um gênero humano novo que nunca existiu antes. Tarefa muito mais difícil e penosa, mas também muito mais bela e desafiante”.
O autor é advogado e pesquisador vinculado ao CNPq

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