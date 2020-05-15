Paciente de 93 anos que testou positivo para Covid-19 recebe alta do hospital Crédito: Reprodução

Your browser does not support the audio element. Coronavírus: idoso de 93 anos recebe alta após ficar 8 dias internado

Em meio a tantas notícias tristes durante a pandemia do novo coronavírus também é possível agradecer e mostrar esperanças. Um desses agradecimentos aos profissionais da saúde foi feito por Antônio Adelino Ribeiro, paciente de 93 anos que testou positivo para a Covid-19 na semana passada e recebeu alta nesta sexta-feira (15).

Assista ao vídeo: Após oito dias internado em um hospital particular de Vitória , Seu Antônio, como foi carinhosamente chamado, agradeceu e pediu a Deus que abençoe os profissionais que atuam na linha de frente no combate à Covid-19.

Segundo o filho, Eduardo Ribeiro, houve muita apreensão quando saiu o diagnóstico positivo para o novo coronavírus, já que o idoso de 93 anos é grupo de risco, uma parcela da população que é mais vulnerável à doença.

Eduardo conta que o pai apresentou febre há cerca de duas semanas e dias depois perdeu a força nas pernas. Na quarta-feira (6) foi diagnosticado com a doença. Nesta sexta-feira (15), nove dias depois, recebeu alta, sendo aplaudido pelos profissionais, e foi para casa.

"A equipe médica deu um show de acompanhamento nos exames", relatou o filho.