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Emoção e agradecimento

Coronavírus: idoso de 93 anos recebe alta após ficar 8 dias internado

Seu Antônio, como foi carinhosamente chamado, agradeceu e pediu a Deus que abençoe os profissionais da saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2020 às 17:32

Publicado em 15 de Maio de 2020 às 17:32

Paciente de 93 anos que testou positivo para Covid-19 recebe alta do hospital
Paciente de 93 anos que testou positivo para Covid-19 recebe alta do hospital Crédito: Reprodução
Coronavírus: idoso de 93 anos recebe alta após ficar 8 dias internado
Em meio a tantas notícias tristes durante a pandemia do novo coronavírus também é possível agradecer e mostrar esperanças. Um desses agradecimentos aos profissionais da saúde foi feito por Antônio Adelino Ribeiro, paciente de 93 anos que testou positivo para a Covid-19 na semana passada e recebeu alta nesta sexta-feira (15).
Após oito dias internado em um hospital particular de Vitória, Seu Antônio, como foi carinhosamente chamado, agradeceu e pediu a Deus que abençoe os profissionais que atuam na linha de frente no combate à Covid-19. Assista ao vídeo:
Segundo o filho, Eduardo Ribeiro, houve muita apreensão quando saiu o  diagnóstico positivo para o novo coronavírus, já que o idoso de 93 anos é grupo de risco, uma parcela da população que é mais vulnerável à doença.

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Eduardo conta que o pai apresentou febre há cerca de duas semanas e dias depois perdeu a força nas pernas. Na quarta-feira (6) foi diagnosticado com a doença. Nesta sexta-feira (15), nove dias depois, recebeu alta, sendo aplaudido pelos profissionais, e foi para casa.
"A equipe médica deu um show de acompanhamento nos exames", relatou o filho.
Ainda segundo o filho, o idoso recebeu orientações médicas para cumprir o isolamento por pelo menos mais sete dias como garantia.

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