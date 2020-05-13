Vídeo: idoso vence a Covid-19 e faz surpresa para esposa na Serra

Alomar Cassiano Borges, de 83 anos, surpreendeu a esposa, Regina Martha Buvon Borges, de 77 anos, nesta quarta-feira (13), quando finalmente recebeu alta hospitalar após tratamento da Covid-19. A notícia foi recebida com muita alegria pela família, que precisou acompanhar de longe a superação dele ao novo coronavírus.
O aposentado deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento da Serra no dia 27 de abril, com febre, fraqueza e dificuldade de respirar, e foi encaminhado, inicialmente, para o Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, onde chegou a ficar no centro de terapia intensiva. Já no dia 8 de maio, foi transferido para o Hospital Dório Silva.
De acordo com a filha do casal, a psicanalista Isabel Cristina Borges, de 48 anos, Alomar já tinha se recuperado de três acidentes vasculares cerebrais anteriormente e ter vencido a pandemia foi algo inesperado.
Ele é um homem muito forte. Teve AVCs e ficou sem sequelas. Para a família foi muita emoção vê-lo superar a Covid. Fiquei nervosa quando vi ele vindo na cadeira de rodas, deixando o hospital. Fomos pegos de surpresa pela notícia. Minha mãe sabia que ele estava no hospital, mas não podia vê-lo. Íamos ao hospital todos os dias e sofríamos muito, porque só tínhamos acesso aos resultados dos exames. Ela é muito apegada a ele, foi muito tempo juntos. Emocionante vê-los juntos novamente, contou.