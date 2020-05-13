Ceturb pede a retirada de túneis de desinfecção em terminais da Serra

Túnel instalado e sendo utilizado por passageiros no terminal de Carapina, na Serra Crédito: Reprodução / TV Gazeta

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb) esclareceu, na tarde desta quarta-feira (13) que, em contato com a Vigilância Sanitária Estadual, deverá solicitar à Prefeitura da Serra a retirada de túneis de desinfecção instalados em terminais de ônibus do município. Apesar do pedido, frisou, por meio de nota, que entende que as prefeituras tenham protocolos sanitários próprios.

Demandada pela reportagem, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que a Vigilância Estadual encaminhou a nota técnica da Anvisa para todos os municípios e esclareceu que estes têm gestão própria sobre seus territórios. Além disso, em relação aos terminais, a Sesa afirmou que a Ceturb já está adotando as medidas cabíveis.

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A Prefeitura da Serra informou, por meio de nota, que, por determinação da Ceturb, vai retirar os túneis de desinfecção dos terminais de Carapina, Laranjeiras e Jacaraípe, já que os espaços são de propriedade e responsabilidade do governo do Estado. Confira posicionamento na íntegra:

"A prefeitura reitera, no entanto, que o produto não faz mal à saúde, por isso vai manter em funcionamento as estruturas localizadas nas três Upas da Serra. Na concentração em que é pulverizado e de acordo com o tempo de exposição, que é reduzido, o dióxido de cloro (CLO2), estabilizado em solução aquosa a 7%, não oferece risco à população. Além disso, o produto é classificado como não perigoso pelo sistema de classificação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Importante destacar que o parecer técnico da Secretaria de Saúde anexado ao ofício da Ceturb não cita o dióxido de cloro (CLO2), estabilizado em solução aquosa a 7%, entre as substâncias que prejudicam a saúde e não têm eficácia, segundo a Anvisa.

Antes de adquirir o produto, a prefeitura checou todos os laudos fornecidos pelos laboratórios certificados que avaliaram o produto e o liberaram em diversos testes, inclusive os de toxicidade e eficácia. Os laudos foram emitidos pelo laboratório Bioagri Company e pelo laboratório alemão Labor Enders.

A Prefeitura da Serra reitera seu compromisso e cuidado com a população, por isso o túnel é apenas uma das medidas de combate ao novo coronavírus. A prefeitura já distribuiu mais de 200 mil máscaras e 150 mil kits de limpeza, contendo sabão, sabonete e água sanitária para os moradores. Está distribuindo máscaras nas filas da Caixa Econômica e realiza fiscalizações diárias nos comércios que não têm autorização para abrir nos dias determinados, dentre outras medidas visando diminuir o contágio do novo coronavírus na cidade.