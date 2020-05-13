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Ceturb pede a retirada de túneis de desinfecção em terminais da Serra

Nota técnica da Anvisa esclareceu que não foram encontradas evidências científicas sobre o uso das estruturas de desinfecção no combate à Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mai 2020 às 17:32

Publicado em 13 de Maio de 2020 às 17:32

Túnel instalado e sendo utilizado por passageiros no terminal de Carapina, na Serra
Túnel instalado e sendo utilizado por passageiros no terminal de Carapina, na Serra Crédito: Reprodução / TV Gazeta
A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb) esclareceu, na tarde desta quarta-feira (13) que, em contato com a Vigilância Sanitária Estadual, deverá solicitar à Prefeitura da Serra a retirada de túneis de desinfecção instalados em terminais de ônibus do município. Apesar do pedido, frisou, por meio de nota, que entende que as prefeituras tenham protocolos sanitários próprios.
A medida a ser adotada pela Ceturb veio após a divulgação de uma nota técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que esclareceu que não foram encontradas evidências científicas sobre o uso das estruturas de desinfecção no combate à Covid-19.
Demandada pela reportagem, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que a Vigilância Estadual encaminhou a nota técnica da Anvisa para todos os municípios e esclareceu que estes têm gestão própria sobre seus territórios. Além disso, em relação aos terminais, a Sesa afirmou que a Ceturb já está adotando as medidas cabíveis.

Fotógrafo de A Gazeta faz ensaio artístico sobre isolamento

A Prefeitura da Serra informou, por meio de nota, que, por determinação da Ceturb, vai retirar os túneis de desinfecção dos terminais de Carapina, Laranjeiras e Jacaraípe, já que os espaços são de propriedade e responsabilidade do governo do Estado. Confira posicionamento na íntegra:
"A prefeitura reitera, no entanto, que o produto não faz mal à saúde, por isso vai manter em funcionamento as estruturas localizadas nas três Upas da Serra. Na concentração em que é pulverizado e de acordo com o tempo de exposição, que é reduzido, o dióxido de cloro (CLO2), estabilizado em solução aquosa a 7%, não oferece risco à população. Além disso, o produto é classificado como não perigoso pelo sistema de classificação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
Importante destacar que o parecer técnico da Secretaria de Saúde anexado ao ofício da Ceturb não cita o dióxido de cloro (CLO2), estabilizado em solução aquosa a 7%, entre as substâncias que prejudicam a saúde e não têm eficácia, segundo a Anvisa.
Antes de adquirir o produto, a prefeitura checou todos os laudos fornecidos pelos laboratórios certificados que avaliaram o produto e o liberaram em diversos testes, inclusive os de toxicidade e eficácia. Os laudos foram emitidos pelo laboratório Bioagri Company e pelo laboratório alemão Labor Enders.
A Prefeitura da Serra reitera seu compromisso e cuidado com a população, por isso o túnel é apenas uma das medidas de combate ao novo coronavírus. A prefeitura já distribuiu mais de 200 mil máscaras e 150 mil kits de limpeza, contendo sabão, sabonete e água sanitária para os moradores. Está distribuindo máscaras nas filas da Caixa Econômica e realiza fiscalizações diárias nos comércios que não têm autorização para abrir nos dias determinados, dentre outras medidas visando diminuir o contágio do novo coronavírus na cidade.
Além disso, a partir da próxima segunda-feira, dia 18, a UPA de Castelândia passa a ter atendimento exclusivo para pacientes do novo coronavírus, ampliando em 22 o número de leitos para pacientes intermediários. Em uma parceria com o governo do Estado, a mesma UPA deverá receber mais 30 novos leitos em tendas de campanha a serem implantadas no estacionamento interno da unidade de saúde, totalizando assim 52 novos leitos".

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