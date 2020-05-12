Após nota da Anvisa, Sesa retira túnel de desinfecção de hospital no ES

Cabine de desinfecção no hospital Roberto Silvares, em São Mateus, em funcionamento antes de ser retirada pela Secretaria de Estado da Saúde Crédito: Reprodução / TV Gazeta

O equipamento havia sido doado ao hospital e colocado em funcionamento na última semana. Na ocasião, o diretor técnico do hospital afirmou que entre o material pulverizado em quem passava pela cabine, estavam o hipoclorito de sódio com quaternário de amônio, substâncias que, segundo a nota da Anvisa , causam efeitos adversos à saúde.

A Sesa informou, por nota, que a retirada da cabine de desinfecção foi feita seguindo as orientações da Anvisa, descritas na Nota Técnica nº 38, do dia 7 de maio. A secretaria justificou a medida com informações que constam no documento divulgado pela agência.

Em resposta à reportagem de A Gazeta, a Sesa explicou que de acordo com o documento da Anvisa, foi realizada revisão sobre o assunto, baseada em fontes de organismos internacionais de saúde, agências reguladoras externas e artigos científicos recentes.