Hospital ganha cabine de desinfecção para funcionários no ES

Cabine de desinfecção no Hospital Roberto Silvares, em São Mateus Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Funcionários que trabalham no Hospital Roberto Silvares, em São Mateus , ganharam uma nova ferramenta para evitar a contaminação pelo novo coronavírus . Uma cabine de desinfecção foi instalada no local para que os servidores se higienizem antes de entrarem na unidade hospitalar, que é referência no tratamento de pacientes com Covid-19 no Norte do Estado.

A estrutura possui jatos de água que são disparados assim que a pessoa entra na cabine. Segundo o diretor do hospital, Ronaldo Tomazzini, substâncias diluídas em água compõem o material que é jogado sobre a pele e roupas dos funcionários, com objetivo de evitar a contaminação.

A desinfecção se dá pelos componentes que são diluídos na água, que é o hipoclorito de sódio com quaternário de amônio. Esses componentes são diluídos um terço a cada 1 mil litros de água. Ele tem ação antibactericida, antifúngica, e antiviral. Esse é o nosso principal objetivo nesse momento. Controlar a entrada, a saída e os fluxos onde tem uma grande circulação de pessoas que podem levar ou trazer o coronavírus, disse.

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O instrutor do Senai Arlindo Assis de Oliveira teve a ideia de construir a estrutura Crédito: Reprodução / TV Gazeta

A estrutura foi idealizada pelo instrutor do Senai Arlindo Assis de Oliveira, que construiu a cabine junto com outros dois colegas. A unidade foi feita em parceria com empresas de São Mateus e não levou muito tempo para sair do papel. Do início ao final do projeto levamos mais ou menos 5 dias, disse o idealizador.

A cabine foi doada ao hospital. Mas, se fosse vendida, teria o custo de R$ 6 mil. No entanto, com o primeiro o resultado positivo, o Senai pensa em ampliar a produção, segundo o vice-presidente da Findes, Jorge Aguiar. Vai depender de parcerias tanto do setor público quanto do setor privado. Nesse momento, nós temos que abraçar todas as oportunidades, destacou.

EXPANSÃO PARA PACIENTES

Depois da inauguração da primeira cabine para os funcionários, a direção do hospital planeja estender o serviço aos pacientes. Ainda não há previsão de quando isso vai acontecer, mas a ideia, segundo o diretor, é de que seja instalado no pronto-socorro, que é o primeiro acesso do paciente à unidade hospitalar.